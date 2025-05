Die Entscheidungen in den für das RLZ-Land relevanten drei Staffeln der Fußball-Kreisliga B stehen unmittelbar bevor.

B5: Ein Zähler genügt Primus TuS Burgschwalbach II im Duell der Reserven bei der SG Mühlbachtal, um am Sonntagmittag im Miehlener Ehrlich die bärenstarke Saison mit dem Staffelsieg zu krönen. Ob’s dann letztlich auch zum Aufstieg reicht, hängt am Verbleib der ersten Garnitur der Rot-Schwarzen in der Bezirksliga. Der steht am Sonntagnachmittag unabhängig vom Abschneiden der Burgschwalbacher Ersten in Hachenburg dann fest, wenn die SG Wallmenroth nicht beim Titelkandidaten Spvgg EGC Wirges gewinnt. Die derzeit in der B5 Rang zwei belegende SG Unterwesterwald wird ab Sommer auf jeden Fall in der A-Klasse vertreten sein.

Kann Burgschwalbach II nicht hoch, schlägt wieder die Stunde der SG Aar-Einrich, die derzeit als Drittplatzierter außen vor ist. Im Tabellenkeller naht die erste Entscheidung. Gewinnt der FC Linde Berndroth sein Heimspiel gegen die zuletzt formstarke TuS Nassovia Nassau nicht, muss das Team aus dem kleinen Heimatort von Profi Alexander Schwolow runter in die unterste Spielklasse. Um den rettenden elften Rang streiten die Reserven der SG Birlenbach und des TuS Gückingen, die zum Ausklang der Runde pikanterweise aufeinandertreffen. Bei drei Zählern Vorsprung hält der TuS aber derzeit die besseren Karten in Händen.

B6: Der FSV Rot Weiß Lahnstein hat mit einer ausgesprochen stabilen Rückserie bereits am vergangenen Sonntag mit dem 8:0-Kantersieg gegen Absteiger TuS Neuendorf sportlich den Klassenverbleib eingetütet und kann definitiv planen. Aber auch der SV Braubach und die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II müssen nicht mehr zittern, obwohl beide Vertreter vom Mittelrhein bei den ausstehenden beiden Spieltagen noch unter den gefürchteten Strich rutschen könnten. Dies hat aber deswegen keine Relevanz mehr, da der VfR Eintracht Koblenz aus der A-Klasse absteigt und seine zweite Welle damit in die C-Klasse drückt.

Apropos Kreisliga C: Die ist dem Vernehmen nach auch Thema bei der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II. Die Verantwortlichen der Vereine VfL Osterspai und SC 1912 Kamp-Bornhofen erwägen ihre Reserve für die unterste Spielklasse zu melden...

B7: Zwei Aufgaben hat die SG Arzbach/Nievern (17 Punkte) noch vor der Brust und kann noch vom SV Niederwerth II (12) eingeholt werden. Aber nur dann, wenn die Reserve von der Rhein-Insel am Sonntag ihr Heimspiel gegen den TuS Immendorf II gewinnt und die als krasser Außenseiter zur SG Nauort/Ransbach fahrenden Kombinierten von Früchter Straße und den Burgwiesen beim Tabellenvierten leer ausgehen. Dann fiele die Entscheidung tatsächlich am Sonntag, 25. Mai, wenn es ab 12 Uhr in Nievern zum direkten Aufeinandertreffen kommt...