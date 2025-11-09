B3-Spitzentrio feiert Siege Gegner der SG Neuwied ist mit 9:0 noch gut bedient Daniel Korzilius 09.11.2025, 18:48 Uhr

i Der Sieg des CSV Neuwied (in Hellblau) beim SV Rengsdorf war alles andere als ein Sebstläufer. Erst in der Nachspielzeit fiel der entscheidende Treffer. Jörg Niebergall

Ein Sieg in zweistelliger Höhe lag im Bereicht des Möglichen, aber auch das 9:0 der SG Neuwied gegen die St. Katharinen II war eine Demonstration der Stärke. Mehr Mühe hatte da der zweitplatzierte Stadtrivale CSV.

Während der Spitzenreiter SG Neuwied zum Rückrundenauftakt der Fußball-Kreisliga B3 einen 9:0-Kantersieg gegen St. Katharinen II feierte, mühte der Tabellenzweite CSV Neuwied sich in letzter Minute zu einem 3:2-Sieg beim SV Rengsdorf. Im Verfolgerduell setzte sich die SG Feldkirchen nach Rückstand noch mit 3:1 gegen den VfB Linz II durch.







