Gegner der SG Neuwied ist mit 9:0 noch gut bedient

Ein Sieg in zweistelliger Höhe lag im Bereicht des Möglichen, aber auch das 9:0 der SG Neuwied gegen die St. Katharinen II war eine Demonstration der Stärke. Mehr Mühe hatte da der zweitplatzierte Stadtrivale CSV.
Während der Spitzenreiter SG Neuwied zum Rückrundenauftakt der Fußball-Kreisliga B3 einen 9:0-Kantersieg gegen St. Katharinen II feierte, mühte der Tabellenzweite CSV Neuwied sich in letzter Minute zu einem 3:2-Sieg beim SV Rengsdorf. Im Verfolgerduell setzte sich die SG Feldkirchen nach Rückstand noch mit 3:1 gegen den VfB Linz II durch.