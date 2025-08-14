Bloß nicht gleich der Musik hinterherlaufen: Nach ihren Auftakt-Niederlagen stehen die letztjährigen A-Ligisten TuS KK und TuS Singhofen in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B schon unter Zugzwang.

Endlich wieder B-Klasse und dann kommt zum Heimdebüt auch noch die TuS Nassovia ins Gelbachtal: Beim TuS Weinähr fiebert man dem „Spiel des Jahres gegen den einst viel größeren Nachbarn entgegen.

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – SG Elbert/Horbach (Fr., 19.30 Uhr). Die Flecker brachten sich mit der unnötigen 0:1-Niederlage in Nassau bereits etwas in Zugzwang. „Da haben wir schlichtweg vergessen, unsere Tore zu machen“, hatte selbst der erfahrene Jan Noppe Chancenwucher in der dargebotenen Kategorie selten in seiner langen Laufbahn erlebt. Daher ist am Freitagabend bei der Saisonpremiere am Hellenhahn ein Sieg gegen einen unbekannten Gegner Pflicht. „Da weiß man nie, was personell auf einen zukommt“, ist Noppe gespannt auf die SG, die mit einem 5:3 gegen TuS Singhofen in die Runde startete.

SG Mühlbachtal II – SG Rheinhöhen II (So., 12.15 Uhr, in Miehlen). Nachdem zuletzt konditionelle Rückstände die Mühlbachtaler Niederlage in Gückingen zur Folge hatten, soll nun am Sportwochenende im Ehrlich das Heimdebüt gelingen. Doch Vorsicht: Von den Rheinhöhen weht frischer Wind, der zuletzt Aufsteiger TuS Weinähr gehörig um die Ohren pfiff.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II – SG Altendiez/Gückingen II (So., 12.15 Uhr, in Bornich). Die 1:8-Abfuhr auf den Arzbacher Burgwiesen ist bei BoReiBo abgehakt. Trainer Phlipp Itzel, der viele junge Leute in sein Team einbaut, muss urlaubsbedingt personell weiter improvisieren. Verzichten muss er zudem auf Niklas Eitelbach, der seine Rot-Sperre aus dem Pokalspiel verbüßt. Aus dem Vollen schöpfen kann Kollege Marcel Heibel, der bei seinem neu formierten Team weiter auf intensives Training und gute Stimmung setzt.

FSV Welterod – SG Nievern/Arzbach (So., 14.30 Uhr). Der neue FSV-Trainer Karl Stern kann in dieser Phase nie zweimal die gleiche Formation aufbieten. Zwar sind die routinierten Brüder Florian und Benjamin Koch mittlerweile aus dem Urlaub zurück, doch am Sonntag stehen Torjäger Mirko Klotz, dem eine Nasen-Operation bevorsteht, sowie den auf Kindtaufe weilenden Sven Saueressig nicht zur Verfügung. Stern nimmt’s sportlich: „Nievern hat gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Wenn es uns gelingt, im hinteren Bereich einfache Fehler, die zu Gegentreffern führen, zu minimieren, bin ich optimistisch. Denn vorne sind wir klasse besetzt und immer für das eine oder andere Tor gut.“ Die SG ihrerseits will in der Vogtei die rundum gelungene Vorstellung des Vorsonntags bestätigen.

TuS Niederneisen – SG Aar-Einrich (So., 14.30 Uhr). Im Derby gegen den Aufstiegsanwärter wollen die Grün-Weißen, die zuletzt gegen bärenstarke Bad Emnser schlichtweg chancenlos waren, alles raushauen, um Paroli bieten zu können. „Wir müssen vor allem den Kampf annehmen“, erwartet Trainer Ken Rauner viel Leidenschaft und Derbylust. „In einem solchen Duell spielen vergangene Ergebnisse keine Rolle. Ich rechne mit personell besser aufgestellten Niederneisern“, sagt SG-Coach Andreas Weyl. „Wir möchten unbedingt nachlegen, müssen aber auf den gesperrten Kerim Cimendag verzichten. Wir hoffen, die Ausfälle kompensieren und einen Derbysieg einfahren zu können.“

TuS Singhofen – Spfr Bad Ems (So., 14.30 Uhr). Dass nach der 3:5-Auftaktschlappe bei der Elberter Reserve mit dem A-Liga-Mitabsteiger aus der Kurstadt gleich ein Hochkaräter folgt, erhöht den Druck auf den TuS, einen Fehlstart zu vermeiden, um nicht gleich der Musik hinterherlaufen zu müssen. Dass es in der Vorbereitung einen 1:0-Sieg gegen die Sportfreunde gegeben hatte, dürfte die Zuversicht im Lager der Blauen von der Bäderstraße anheben. „Wir wollen es besser als damals gegen die hoch gehandelten Singhöfer machen“, so Spfr-Trainer Süleyman Düzce, der seine Elf sauf gutem Weg sieht. „Unsere Neuen sind gut integriert, spielerisch und taktisch machen wir Fortschritte“, so der langjähriger Lahnsteiner, der gleich relativiert. „Es gibt aber immer etwas zu verbessern.“

TuS Weinähr – TuS Nassau (So., 15.30 Uhr). Nach 7 Jahren wird im sanierten Gelbachtalstadion wieder B-Liga-Fußball geboten. „Die von vielen als Aufstiegskandidat gesehene Nassovia geht natürlich als Favorit ins Spiel“, sieht Weinährs Trainer Luca Kunkler seine Schützlinge als Außenseiter. Der „große Nachbar“ von der Lahn kommt aber mit Respekt ins kleine Dorf, in dem der Zusammenhalt eine der Erfolgssäulen ist. „Ihre mannschaftliche Geschlossenheit, der ausgeprägte Kampfgeist und natürlich der kleine, unebene Platz ergeben einen großen Heimvorteil“, weiß Trainer Christian Thisse-Gemmer. „Das halbe Dorf ist auf den Beinen und sorgt am Platz für richtig Stimmung. Gerade gegen uns werden die Weinährer bis in die Haarspitzen motiviert sein.“