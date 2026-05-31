Sieg gegen Kickers Westerwald FV Erpel gewinnt Entscheidungsspiel und bleibt B-Ligist Daniel Korzilius 31.05.2026, 13:54 Uhr

i In einem engen Duell um Platz elf behielt der FV Erpel (in Grün) knapp die Oberhand gegen die SG Westerwald Kickers, für die es nach drei Jahren zurück in die Kreisliga C geht. Heinz-Werner Lamberz

Mit je 17 Punkten waren die Kickers Westerwald und der FV Erpel im Tabellenkeller der Kreisliga B3 gleichauf. Nach dem Entscheidungsspiel um Platz elf steht fest, dass es für die Kickers zurück in die Kreisliga C geht – aber erhobenen Hauptes.

Der FV Rot-Weiß Erpel hat das Entscheidungsspiel um Platz elf der Kreisliga B3 gewonnen und damit den Klassenverbleib gesichert. Vor 220 Zuschauern auf dem Linzer Kaiserberg setzte sich die Mannschaft von Trainer Erich Langhard mit 2:1 (0:0) gegen die Kickers Westerwald Buchholz durch.







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