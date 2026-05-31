Mit je 17 Punkten waren die Kickers Westerwald und der FV Erpel im Tabellenkeller der Kreisliga B3 gleichauf. Nach dem Entscheidungsspiel um Platz elf steht fest, dass es für die Kickers zurück in die Kreisliga C geht – aber erhobenen Hauptes.
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Der FV Rot-Weiß Erpel hat das Entscheidungsspiel um Platz elf der Kreisliga B3 gewonnen und damit den Klassenverbleib gesichert. Vor 220 Zuschauern auf dem Linzer Kaiserberg setzte sich die Mannschaft von Trainer Erich Langhard mit 2:1 (0:0) gegen die Kickers Westerwald Buchholz durch.