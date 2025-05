Für die FSG Vordereifel Herresbach soll die Saison in der Kreisliga B 12 mit einem guten Gefühl enden, für die SG Weiler/Boos mit dem Aufstieg in die A-Klasse.

Während die SG Weiler/Boos in der Fußball-Kreisliga B 12 weiter mitten im Aufstiegsrennen steckt, hofft die FSG Vordereifel Herresbach auf einen versöhnlichen Saisonabschluss.

SG Weiler/Boos – SG Vordereifel Müllenbach II (Fr., 19.30 Uhr)

Die SG Weiler/Boos träumt weiter vom Aufstieg in die A-Klasse. Der zweite Tabellenplatz, den die SG aktuell bekleidet, könnte dafür auch ohne eine Relegation reichen. Weilers Trainer Dirk Diederich gibt die Marschrichtung vor: „In unserer Situation helfen nur Siege. Zu Hause gegen Vordereifel Müllenbach zählt nur das Ergebnis.“

SG Auderath/Alflen – FSG Vordereifel Herresbach (So., 14.30 Uhr)

Trotz der andauernden Verletzungsmisere will die FSG Vordereifel nach vier Niederlagen in Serie wieder ein Erfolgserlebnis einfahren. „Wir würden gerne die letzten beiden Spiele gewinnen, um uns mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu verabschieden“, meint FSG-Coach Dirk Freudendahl.