Für Walporzheim ist Spiel in Kottenheim letzte Chance

Der Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga B 8 ist noch nicht entschieden. Die SG Dernau will den Drei-Punkte-Vorsprung ins Ziel bringen, aber noch lassen sich die Verfolger nicht abschütteln.

In der Fußball-Kreisliga B 8 macht das Derby zwischen den Reserveteams aus Mayen und Mendig den Auftakt des Spieltages. Beide haben nichts mehr mit Auf- oder Abstieg zu tun. Im Spiel der abstiegsgefährdeten Grafschafter SG II gegen Spitzenreiter SG Dernau/Mayschoß geht es dagegen für beide Seiten um viel. Auch beim Verfolgerduell zwischen dem TuS Kottenheim und der SG Walporzheim/Bachem dürfte es zur Sache gehen.

TuS Mayen II – SV Eintracht Mendig II (Fr., 19.30 Uhr)

In der Bezirksliga treffen Mayen und Mendig am Sonntag aufeinander, die Reserveteams legen vor. Tabellarisch ist es ein Duell um den siebten Platz. „Aber das ist nicht mehr so wichtig. Wir freuen uns sehr auf dieses Derby. Ich habe schon lange nicht mehr gegen Mayen gewonnen. Im Hinspiel waren wir beim 3:3 besser, hatten Pech. Ich könnte auch damit leben, dieses Mal schlechter zu spielen, aber dafür die Punkte zu holen“, meint der Mendiger Coach Steven Brandt. Mayen-Trainer Michael Brodam sagt: „Ich glaube, beide Seiten hatten sich einen etwas besseren Saisonverlauf gewünscht. Aber nun geht es vornehmlich ums Prestige. Auf dieses Derby freut man sich immer sehr. Und ein Erfolgserlebnis täte uns wirklich sehr gut.“

SG Ahrtal Insul – SG Westum/Löhndorf II (Sa., 19 Uhr)

„Wir backen ganz kleine Brötchen, denn wir werden ganz große Personalprobleme haben am Samstag. Und wir wissen um die Schwere der Aufgabe bei den heimstarken Ahrtalern“, meint Westum-Trainer Martin Münch.

SC Rhein-Ahr Sinzig – SV Kripp (So., 11.30 Uhr)

Beide Teams sind gut drauf. Beim SC brachte der Sieg gegen die Walporzheimer frische Motivation. Kripp hat sich mit einer stabilen Defensivleistung und zwei Siegen im Rennen um den Klassenverbleib in eine gute Position gebracht. Den letzten Erfolg der Sinziger gegen Kripp gab es vor 18 Jahren, zwischenzeitlich begegneten sich die Teams aber auch lediglich vier Mal in der B-Klasse.

„Dann wird es wieder Zeit. Die Mannschaft hat den Willen, wir sind nahezu komplett und wollen die Saison mit engagierten Leistungen beenden“, sagt SC-Trainer Mirco Walser. Zwei Neuzugänge haben die Sinziger zudem zu vermelden. Vom TuS Oberwinter kommen Justin Schällhammer und Tim Brugge. „Ein weiterer Sieg sollte uns wahrscheinlich zum Klassenverbleib reichen. Den wollen wir auch so schnell wie möglich holen“, macht Kripp-Coach Mario Brötz deutlich. Daniel Krämer, Doppeltorschütze der Vorwoche, fehlt dem SV allerdings.

SG Inter Sinzig/Bad Breisig II – SG Niederzissen/Wehr (So., 11.30 Uhr)

„Es zählt nur ein Sieg, alles andere zu sagen, wäre lächerlich. Trotzdem muss man diese Aufgabe seriös angehen. Ein frühes Gegentor und es kann sehr schwer werden. Und man muss der SG Respekt zollen, dass sie sich jede Woche unter den schweren Voraussetzungen stellen“, erklärt der Niederzissener Trainer Bernd Hartung.

Grafschafter SG II – SG Dernau/Mayschoß (So., 12 Uhr)

„Wir sind noch nicht am Ziel“, warnt Dernaus Trainer Michael Radermacher nach dem letztwöchigen Remis gegen die Kottenheimer Verfolger. „Mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen wären wir es. Das ist das Ziel. Aber oftmals sind die letzten Schritte die schwersten und jeder will dem Spitzenreiter noch ein Bein stellen“, sagt Radermacher. GSG-Coach Bernhard Zöllner gibt sich entspannt: „Realistisch betrachtet werden wir gegen Dernau nichts holen. Wir sind ganz klarer Außenseiter. Trotzdem geben wir uns nicht schon zuvor geschlagen.“

TuS Kottenheim – SG Walporzheim/Bachem (So., 14.30 Uhr)

Im Duell des Zweitplatzierten gegen den Dritten müssen beide Seiten voll auf Sieg spielen. Für die Gäste ist es bei vier Zählern Rückstand vielleicht die letzte Chance auf Platz zwei. Kottenheim hat drei Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter. „Man darf ein offenes und sehr interessantes Spiel erwarten. Beide wollen den Sieg unbedingt. Das Hinspiel (3:2) spricht für uns, aber der Gegner ist extrem spielstark“, sagt der Walporzheimer Trainer Lars Huther, der wieder auf Lars Hammerschmidt zurückgreifen kann. „Walporzheim ist bestes Rückrundenteam, das uns alles abverlangen wird. Das ist sicher. Wir können Platz zwei festigen, gleichzeitig wollen wir natürlich an Dernau dranbleiben“, erklärt Kottenheims Spielertrainer David Schmitz. Beim TuS gibt es einen Neuzugang zu vermelden. Stefan Flettner von Bezirksligist SSV Boppard wechselt im Sommer nach Kottenheim.

TuS Oberwinter II – SV Oberzissen II verlegt auf 14. Mai (19.30 Uhr)

Unter der Woche erklärte beim TuS Trainer Dennis Karpp seinen Rücktritt. Die Oberwinterer gewannen nur zwei ihrer neun Spiele in der Rückrunde und müssen um den Klassenverbleib bangen. „Es ist für beide Seiten der richtige Schritt. Zuletzt gab es immer wieder Komplikationen, aber insgesamt waren es schöne zwei Jahre. Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein alles Gute“, sagt Karpp.