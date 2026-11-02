Gelingt der SG Selters noch die Kehrtwende? Nach der Hälfte aller Spiele ist die Elf von Tim Schnenkelberg mit zehn Punkten Letzter und hat das Pech, dass Fehler eiskalt bestraft werden. An der Spitze der Kreisliga B4 zeichnet sich ein Zweikampf ab.
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Mit mächtigen Schritten eilt Herbstmeister TV Mülhofen Richtung Aufstieg, nach der Hälfte der Spieltage in der Kreisliga B4 beträgt der Vorsprung auf Platz zwei bereits sieben Punkte. Dahinter mausert sich die Reserve der Spvgg EGC Wirges zum ersten Verfolger, doch auch die SG Haiderbach und der FSV Ebernhahn bleiben dran.