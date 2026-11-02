Fehler werden eiskalt bestraft Für Selters geht’s gegen Haiderbach viel zu schnell Leon Böckling, Max Buchmayer 02.11.2026, 10:52 Uhr

i Nach dem Führungstreffer ging es für die SG Selters/Siershahn gegen die SG Haiderbach bergab. Zur Pause führten die Gäste bereits 5:1 und behielten am Ende mit 6:2 die Oberhand. Hier diskutiert Tim Schenkelberg, der Spielertrainer der Einheimischen, mit Schiedsrichter Rudolf Kemling, ob der Ball vor dem 1:3 im Seitenaus war oder nicht. Volker Horz

Gelingt der SG Selters noch die Kehrtwende? Nach der Hälfte aller Spiele ist die Elf von Tim Schnenkelberg mit zehn Punkten Letzter und hat das Pech, dass Fehler eiskalt bestraft werden. An der Spitze der Kreisliga B4 zeichnet sich ein Zweikampf ab.

Mit mächtigen Schritten eilt Herbstmeister TV Mülhofen Richtung Aufstieg, nach der Hälfte der Spieltage in der Kreisliga B4 beträgt der Vorsprung auf Platz zwei bereits sieben Punkte. Dahinter mausert sich die Reserve der Spvgg EGC Wirges zum ersten Verfolger, doch auch die SG Haiderbach und der FSV Ebernhahn bleiben dran.







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