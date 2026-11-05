Landskrone doppelt gefordert Für Heimersheim II kann es nicht schlimmer kommen Lutz Klattenberg 05.11.2026, 11:58 Uhr

i Nach der 1:3-Niederlage beim SV Kripp (in Blau Luca Kohlhaas) ist der SC Rhein-Ahr Sinzig (am Ball Dean Travljanin) zu Hause gegen die SG Kempenich gefordert. Martin Gausmann

Während in der Kreisliga B 7 die Rückrunde beginnt, steht für Herbstmeister SV Kripp noch ein Nachholspiel auf dem Programm. Was für die Heimersheimer Reserve zur Folge hat, dass sie am Wochenende doppelt gefordert ist.

In der Fußball-Kreisliga B 7 beginnt die Rückrunde. Herbstmeister SV Kripp hat allerdings noch ein Nachholspiel aus der ersten Saisonhälfte gegen die Heimersheimer Reserve zu absolvieren. Die Zweitvertretung ist deshalb doppelt gefordert und erwartet neben dem Spiel gegen Kripp am Sonntag die SG Walporzheim/Bachem am Freitagabend.







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