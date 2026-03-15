Kreisliga B Staffel 8 Für die SG Weiler/Boos wird die Luft langsam dünn Daniel Fischer 15.03.2026, 20:06 Uhr

i Bei Dauerregen auf dem Booser Hartplatz musste sich die SG Weiler/Boos (weiße Trikots) im Kellerduell der SG Illerich/Landkern mit 1:2 geschlagen geben. Weiler/Boos hat als Vorletzter nun sieben Punkte Rückstand auf den Drittletzten Illerich/Landkern und damit die Nichtabstiegszone. Jörg Niebergall

Für die SG Weiler/Boos ist das rettende Ufer Rang elf in der B Staffel 8 in weite Ferne gerückt: Der Tabellenvorletzte unterlag im Kellerduell dem Drittletzten SG Illerich/Landkern mit 1:2 und hat nun sieben Punkte Rückstand.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 konnte die SG Illerich/Landkern am 17. Spieltag einen eminent wichtigen Sieg im Kellerduell bei der SG Weiler/Boos feiern. Während Vordereifel Kirchwald Tabellenrang zwei festigte, feierten sowohl der TuS Hausen als auch der SV Ulmen klare Derbysiege.







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