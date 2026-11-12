Noch einmal volles Programm in der B Staffel 9: Der letzte reguläre Spieltag vor der Winterpause findet komplett mit sieben Partien am Sonntagnachmittag statt, drei Partien werden schon um 13 Uhr angepfiffen.
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Mit satten neun Zählern Vorsprung geht die SG Ober Kostenz/Sargenroth in den 15. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9, den finalen vor dem Jahreswechsel. Allerdings finden am kommenden Sonntag (22. November) noch zwei Nachholspiele statt (Peterswald gegen Hunsrück Mitte Buch und Sohren gegen Rheinblick II).