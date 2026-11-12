Kreisliga B Staffel 9 Für Carsten Schäfer geht es nur um „Schadensbegrenzung“ Nico Balthasar 12.11.2026, 15:00 Uhr

i Das Hinspiel gegen den TuS Kirchberg III (in Gelb) gewann der FC Peterswald-Löffelscheid um Kapitän Christian Müller mit 5:3. Nun kommt es am letzten regulären Spieltag des Jahres zum Rückspiel am Sonntag um 14.30 Uhr in Kirchberg. Für den FCP steht danach noch das Nachholspiel gegen Hunsrück Mitte Buch am 22. November an. Christian Kiefer

Noch einmal volles Programm in der B Staffel 9: Der letzte reguläre Spieltag vor der Winterpause findet komplett mit sieben Partien am Sonntagnachmittag statt, drei Partien werden schon um 13 Uhr angepfiffen.

Mit satten neun Zählern Vorsprung geht die SG Ober Kostenz/Sargenroth in den 15. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9, den finalen vor dem Jahreswechsel. Allerdings finden am kommenden Sonntag (22. November) noch zwei Nachholspiele statt (Peterswald gegen Hunsrück Mitte Buch und Sohren gegen Rheinblick II).







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