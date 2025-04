Vor dem 21. und sechstletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 können noch mindestens drei Teams vom Aufstieg träumen, zumal auch der Zweite mit hoher Wahrscheinlichkeit in die A-Klasse aufsteigen darf. Das Duo um Weiler und Ehrbachtal hat Heimsiege fest eingeplant, einzig Dickenschied hat in Gemünden mit Biebertal eine anspruchsvollere Aufgabe zu lösen.

SG Viertäler Oberwesel II – SG Uhler/Kastellaun (So., 12.30 Uhr, in Oberwesel). Die Oberweseler Reserve kämpft weiter gegen den Abstieg, hat einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegszone (zwei Absteiger), während Gegner Uhler den Abstand zur Spitze sukzessive zu verringern scheint. Dennoch will Oberwesels Coach Fabian Dämgen den Mut nicht verlieren: „Uhler ist klarer Favorit, aber wir müssen an uns glauben und es einfach versuchen, sonst haben wir schon verloren.“ Somit hält er eine Überraschung zumindest im Bereich des Möglichen: „Wir müssen mit dem Selbstverständnis reingehen, dass es funktionieren kann und wir solche Spiele auch auf unsere Seite ziehen können.“

SG Buch/Bell/Mörsdorf – SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II (So., 14.30 Uhr, in Bell). Für beide Teams steht im Abstiegskampf eine richtungsweisende Partie bevor. Sollte die Niederburger Reserve auch in Buch verlieren, wird die Luft für das Schlusslicht bei schon sieben Zählern Rückstand auf die Teams über dem Strich extrem dünn. Gegner Buch startete mit einem Acht-Punkte-Polster auf die Abstiegszone in die Rückrunde, macht sich nach nur einem Zähler in den fünf Spielen nach Wiederbeginn und fortlaufenden Verletzungssorgen aber mehr Sorgen denn je bei nur noch drei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone. Schon das Hinspiel war eine enge Kiste, Buch gewann knapp mit 1:0.

SG Soonwald/Simmern – SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen II (So., 14.45 Uhr, Simmern Hunsrückstadion). Sechs Punkte holte Soonwald in den fünf Spielen nach der Winterpause. Eine zufriedenstellende Ausbeute im Abstiegskampf, doch die Gastgeber weisen weiterhin einen Zähler Rückstand auf das rettende Ufer auf. „Schauen wir mal, wie es läuft. Aber so langsam sollten wir anfangen zu punkten“, sagt SGS-Coach Max Rothenbach im Hinblick auf das Kräftemessen mit der Argenthaler Reserve. Allzu schlecht sollten die Aussichten der Heimelf aber nicht sein, schließlich haben die Gäste bei zehn Versuchen erst einen einzigen Auswärtssieg eingefahren.

SG Dickenschied/Gemünden – SG Biebertal/Unterkülztal (So., 14.45 Uhr, in Gemünden). Vom Trio im Aufstiegsrennen bekommen die Gastgeber am Sonntag mit dem Fünften Biebertal wohl das dickste Brett zu bohren. Zudem dürfte das Team von Trainer Michael Minke beim 3:2-Sieg gegen A-Ligist Nörtershausen und gleichzeitigem Einzug ins Kreispokalfinale unter der Woche einige Körner gelassen haben. Nichtsdestotrotz zählt im Aufstiegsrennen aus Sicht der Hausherren nur ein Sieg. Sie sind bei noch zwei Nachholspielen (19. April in Buch, 23. April gegen Niederburg II) in petto das einzige Team, das den Aufstieg selbst in der Hand hat. Gewinnt Dickenschied alle seine verbleibenden acht Partien, gehen sie als Erster über die Ziellinie.

SG Ehrbachtal Ney – TuS Rheinböllen II (So., 14.45 Uhr).Im Hinspiel (4:3 für Ehrbachtal) ging es zwischen den beiden Teams hoch her. Die Vorkommnisse sind laut SGE-Coach Patric Muders mittlerweile zwar abgehakt, doch einen Wunsch den Gegner betreffend hat er schon: „Es wäre schön, wenn wir gegen eine normale zweite Mannschaft spielen würden.“ Zudem richtet er aber auch eine Forderung an seine Truppe: „Und zum anderen wäre es auch schön, wenn wir mal ein gutes Spiel machen, denn das ist uns in diesem Kalenderjahr noch nicht gelungen.“ Muders ist übrigens wegen wiederholter Unstimmigkeiten mit Schiedsrichtern für zwei Spiele gesperrt, eine Partie hat er bereits abgesessen. Er nimmt es mit Humor: „Ich muss ja nicht spielen, die Jungs auf dem Platz müssen es dann halt richten.“

SC Weiler – SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach (So., 15 Uhr). Neun seiner zehn Heimspiele hat Weiler gewonnen, allerdings sieht es laut Spielertrainer Christopher König vor dem Duell mit Laudert „nicht so gut“ aus. Mario Lehnard ist angeschlagen, außerdem plagen Torwart Jonas Huhn Knieprobleme. „Wir haben aber ja einen guten, großen Kader und werden das kompensieren können“, glaubt König und erinnert ich an den Last-Minute-Ausgleich seines Teams im Hinspiel in Horn: „Da haben wir etwas gutzumachen, aber gegen Laudert ist es immer unangenehm zu spielen.“

SG Werlau/Urbar – SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied (So., 15 Uhr, in Werlau). Werlau befreite sich in den vergangenen Wochen von den größten Abstiegsnöten und ist bis auf Rang zehn geklettert. „Noch haben wir aber nichts erreicht. Der Klassenerhalt ist noch nicht sicher“, macht Spielertrainer Daniel Müller deutlich. Nichtsdestotrotz will er „den Schwung mitnehmen“ und sagte bereits unmittelbar nach dem wichtigen wie klaren 4:0-Sieg gegen Oberwesel II in der Vorwoche zu seinen Spielern: „Priorität hat, weiter Gas zu geben. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz kriegen, ist auch gegen Unzenberg ein Sieg möglich.“