FSV Osterspai marschiert 
Fünf Zähler Vorsprung nach Henrykowskis Viererpack
Rheinhöhens Dustin Brack (links, gegen Niederneisens Lukas Bischof) schöpft nach dem Heimsieg im Kellerduell im Kampf um den ern
Rheinhöhens Dustin Brack (links, gegen Niederneisens Lukas Bischof) schöpft nach dem Heimsieg im Kellerduell im Kampf um den erneuten Klassenverbleib neue Hoffnung.
Andreas Hergenhahn

Im Keller brennt noch Licht: Das kann die Reserve der SG Rheinhöhen nun wieder für sich behaupten. Im elften Anlauf gelang den Kombinierten gegen Mitkonkurrent SG Aar-Einrich der erste Sieg der Runde. Primus FSV Osterspai gewann locker in Singhofen

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Während die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen ihren Vorsprung an der Spitze der Fußball-Kreisliga B5 auf fünf Zähler ausbaute, sieht Schlusslicht SG Rheinhöhen II nach dem ersten Dreier der Runde wieder Land.TuS Burgschwalbach II – SV Braubach 5:1 (3:0).
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