FSV Osterspai marschiert Fünf Zähler Vorsprung nach Henrykowskis Viererpack Stefan Nink 22.10.2026, 09:11 Uhr

i Rheinhöhens Dustin Brack (links, gegen Niederneisens Lukas Bischof) schöpft nach dem Heimsieg im Kellerduell im Kampf um den erneuten Klassenverbleib neue Hoffnung. Andreas Hergenhahn

Im Keller brennt noch Licht: Das kann die Reserve der SG Rheinhöhen nun wieder für sich behaupten. Im elften Anlauf gelang den Kombinierten gegen Mitkonkurrent SG Aar-Einrich der erste Sieg der Runde. Primus FSV Osterspai gewann locker in Singhofen

Während die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen ihren Vorsprung an der Spitze der Fußball-Kreisliga B5 auf fünf Zähler ausbaute, sieht Schlusslicht SG Rheinhöhen II nach dem ersten Dreier der Runde wieder Land.TuS Burgschwalbach II – SV Braubach 5:1 (3:0).







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