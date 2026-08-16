In der Fußball-Kreisliga B1 sorgt Alsdorf für Furore, hält die Null und erobert die Spitze. Lennard Weber glänzt für Bitzen mit einem Hattrick, während Berod-Wahlrod mit sechs Treffern beeindruckt. Überraschungen und klare Siege prägten den Spieltag.
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Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 setzt sich die SG Alsdorf vorerst an die Tabellenspitze und bleibt weiterhin ohne Gegentor. Dahinter lauern aber auch Honigsessen, Atzelgift, Schönstein und Harbach mit jeweils sechs Punkten nach zwei Spielen.