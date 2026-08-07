Fünf Begegnungen am Sonntag
FSV Welterod: Junge Kerle suchen noch den Torriecher
Ewald Viehmann schnürt die Schuhe: Auf ihn und seine Treffsicherheit kann die TuS Niederneisen auch weiterhin bauen.
Ewald Viehmann schnürt die Schuhe: Auf ihn und seine Treffsicherheit kann die TuS Niederneisen auch weiterhin bauen.
Andreas Hergenhahn

Mit reduziertem Programm geht’s am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B5 los. Am Märchenwald kreuzen zwei letztjährige A-Ligisten die Klingen. Zu Gast ist dort die wieder in ihren „Heimatkreis“ zurückbeorderte FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen.

Lesezeit 3 Minuten
Vorhang auf: Am Sonntag beginnt auch in der Fußball-Kreisliga B5 die Punktejagd.TuS Burgschwalbach II – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen (So., 12.15 Uhr). Im Duell zweier letztjähriger A-Ligisten sieht der neue TuS-Coach Steffen Popp sein „umgekrempeltes“ Team als Außenseiter, das für Zählbares einen „Sahnetag“ benötige.
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