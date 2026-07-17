Auch im dritten B-Liga-Jahr nach dem Abstieg aus dem Kreisoberhaus gehört der FSV RW Lahnstein der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B an. Mit neu formierter Mannschaft geht’s am 9. August im Kampf um Punkte beim TuS Germania Arenberg wieder los.
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Nach der „Heimkehr“ der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen und des SV Braubach in den Spielbetrieb des Rhein-Lahn-Kreises hält der FSV RW Lahnstein als einziger Vertreter die Fahne des RLZ-Landes in der Fußball-Kreisliga B6 hoch. Die Elf von Norman Stenzel und Björn Busch begann den Reigen der Testspiele mit beachtlichen Siegen gegen die favorisierten A-Ligisten SG Nievern/Arzbach (2:1) und FC Horchheim (3:0).