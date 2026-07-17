Fußball-Kreisliga B6 FSV RW Lahnstein startet bei der Arenberger Germania Stefan Nink 17.07.2026, 10:55 Uhr

i Allein auf weiter Flur: Nach der Einteilung der Osterspaier und Braubacher in die Staffel 5 vertritt nur noch der FSV RW Lshnsteim (rotes Trikot Luca Köhler) den Rhein-Lahn-Fußball in der Gruppe 6 der Kreisliga B. Andreas Hergenhahn

Auch im dritten B-Liga-Jahr nach dem Abstieg aus dem Kreisoberhaus gehört der FSV RW Lahnstein der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B an. Mit neu formierter Mannschaft geht’s am 9. August im Kampf um Punkte beim TuS Germania Arenberg wieder los.

Nach der „Heimkehr“ der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen und des SV Braubach in den Spielbetrieb des Rhein-Lahn-Kreises hält der FSV RW Lahnstein als einziger Vertreter die Fahne des RLZ-Landes in der Fußball-Kreisliga B6 hoch. Die Elf von Norman Stenzel und Björn Busch begann den Reigen der Testspiele mit beachtlichen Siegen gegen die favorisierten A-Ligisten SG Nievern/Arzbach (2:1) und FC Horchheim (3:0).







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