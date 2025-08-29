Die Tabelle hat selbstverständlich noch sehr wenig Aussagekraft. Doch um nicht dauerhaft in den unteren Regionen des Klassements festgenagelt zu sein, muss das Rhein-Lahn-Trio in der Fußball-Kreisliga B6 zeitnah Punkte sammeln.

Wenn nicht jetzt, wann dann? Nach drei Auftaktniederlagen in der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B ist es am Samstagnachmittag für den FSV RW Lahnstein an der Zeit, im Weinort Winningen die Null an der ungeliebtesten Stelle der Tabelle wegzuradieren und für Feierstimmung zu sorgen. Der SV Braubach empfängt am Sonntagnachmittag die Drittvertretung der Rot-Weißen aus Koblenz, die Osterspaier Reserve tritt zeitgleich in Arenberg an.

Norman Stenzel bleibt ruhig und zuversichtlich

TV Winningen – FSV RW Lahnstein (Sa., 15 Uhr). Es ist zwar noch sehr früh in der Saison, aber es hat schon einen Hauch von Kellerduell, wenn das tor- und punktlose Schlusslicht von Rhein und Lahn an der unteren Mosel gastiert. „Wenn es uns gelingt an die ersten 83 Minuten des Arzheim-Spiels anzuknüpfen bin ich guter Dinge, dass wir nicht mit leeren Händen nach Hause ankommen“, bleibt RW-Trainer Norman Stenzel trotz dreier Auftaktniederlagen seiner Schützlinge ruhig und zuversichtlich, dass der viel zitierte Bock in Kürze umgestoßen und das Punktekonto angereichert wird. Am besten bereits am Samstagnachmittag auf dem Hybridrasen an der Marktstraße. Bei den Gastgebern, die mit dem 4:2 bei der Immendorfer Zweiten immerhin schon eine Partie für sich entscheiden konnten, muss abgewartet werden, ob und wie sie die jüngste 0:7-Klatsche gegen A-Liga-Absteiger VfR Eintracht Koblenz verdaut haben. Die Lahnsteiner ihrerseits haben zuletzt eindrucksvoll bewiesen, dass sie selbst mit Aufstiegskandidaten mithalten können. Nur so langsam sollte Zählbares her...

SV Braubach – FC RW Koblenz III (So., 14.30 Uhr). Zwei punktgleiche Kontrahenten kreuzen im Alten Gahnert die Klingen. „Das wird ein anspruchsvolles Spiel, gegen einen Gegner, der über einen ausgeglichen besetzten Kader mit erfahrenen und auch jungen Spielern verfügt“, sagt SV-Trainer Björn Schmitz über das C-Team des Oberligisten. „Sie sind zwar im Vorfeld schwer einzuschätzen, aber in der C-Klasse waren sie schon überragend und sind verdient aufgestiegen.“ Bis auf die gleichen verletzungsbedingten und urlaubsbedingten Ausfälle ist bei den Marksburgstädtern soweit alles an Bord. Schmitz ist optimistisch, dass am Ende auch im zweiten Heimspiel der Runde einen Dreier für seinen SVB herausspringt. „Ich glaube, dass wir auf heimischem Rasen als Sieger vom Platz gehen können, wenn wir alles geben und voll fokussiert sind.“

TuS Germania Arenberg – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II (So., 14.30 Uhr). Beim Tabellenvierten von der ersten Erhebung des Westerwaldes könnte die FSV-Reserve davon profitieren, dass die eigene erste Welle bereits am Freitagabend im Einsatz war und sich damit möglicherweise besondere personelle Optionen ergeben. Nach zwei Niederlagen hintereinander hofft FSV-Coach Marcel Diesler auf eine Reaktion seiner Truppe. „Wir versuchen mutig aufzutreten und Nadelstiche zu setzen.“ Verzichten muss er dabei auf Sebastian Kimmel, Moritz Köhl und Leon Grünewald. Wieder im Kader stehen hingegen Kjell Kimmel und Sultan Rasul.