Abstiegskampf hat begonnen FSV RW Lahnstein rutscht nach 1:5 immer weiter ab Stefan Nink 19.10.2026, 08:34 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Immer tiefer in den Schlamassel rutscht der FSV RW Lahnstein in der Fußball-Kreisliga B6. Nach der 1:5-Heimschlappe gegen den FV Rübenach II steht am nächsten Sonntag bei Schlusslicht TuS Niederberg II eine wegweisende Partie für die Stenzel-Elf an.

Nach der achten Niederlage im elften Saisonspiel der Staffel 6 der Fußball-Kreisliga B ist klar, dass es auch heuer für den FSV RW Lahnstein darum geht, den Absturz in die unterste Klasse abzuwenden. Die zweite Formation des Bezirksligisten FV Rübenach behielt im Rhein-Lahn-Stadion deutlich mit 5:1 (1:0) die Oberhand und sorgte an der Flussmündung abermals für lange Gesichter.







Artikel teilen

Artikel teilen