Fußball-Kreisliga B5: FSV Osterspai und SV Braubach sind wieder „daheim“ Stefan Nink 13.07.2026, 12:28 Uhr

i Keine Lust auf einen erneuten sportlichen Drahtseilakt: Die TuS Niederneisen (am Ball Björn Wilhelm) und der TuS Singhofen (links Yannik Matheisl) wollen ihre Anhänger in der anstehenden Runde früher mit dem Klassenerbleib zufrieden stellen. Andreas Hergenhahn

Dreifachen Zuwachs von oben erhielt die Fußball-Kreisliga B5. Mit TuS Burgschwalbach II, SG Unterwesterwald und FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen sind gleich drei letztjährige A-Ligisten aufzunehmen. Zum Start treffen zwei von ihnen direkt aufeinander.

Vier Veränderungen gab’s nach der abgelaufenen Runde in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B. Während das Spitzenduo Sportfreunde Bad Ems und SG Nievern/Arzbach vor wenigen Wochen den Weg ins Kreisoberhaus antrat, mussten die TuS Burgschwalbach II, die SG Unterwesterwald und die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen Ende Mai den umgekehrten Weg nehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen