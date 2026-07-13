Dreifachen Zuwachs von oben erhielt die Fußball-Kreisliga B5. Mit TuS Burgschwalbach II, SG Unterwesterwald und FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen sind gleich drei letztjährige A-Ligisten aufzunehmen. Zum Start treffen zwei von ihnen direkt aufeinander.
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Vier Veränderungen gab’s nach der abgelaufenen Runde in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B. Während das Spitzenduo Sportfreunde Bad Ems und SG Nievern/Arzbach vor wenigen Wochen den Weg ins Kreisoberhaus antrat, mussten die TuS Burgschwalbach II, die SG Unterwesterwald und die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen Ende Mai den umgekehrten Weg nehmen.