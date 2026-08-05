Kader der Kreisliga B5
FSV Osterspai nimmt Favoritenrolle selbstbewusst an
Nikolas Lietz, der hier den Ball vor Singhofens Moreno Friedrich abdeckt, peilt mit dem TuS KK im zweiten Anlauf die Rückkehr in
Nikolas Lietz, der hier den Ball vor Singhofens Moreno Friedrich abdeckt, peilt mit dem TuS KK im zweiten Anlauf die Rückkehr ins Oberhaus des Kreises an. Doch die Konkurrenz scheint größer denn je zu sein.
Andreas Hergenhahn

10 erste Mannschaften und vier Reserven tummeln sich in der Staffel 5 der Kreisliga B. Mit der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen, dem TuS Katzenelnbogen/Klingelbach und der Nassovia aus Nassau meldet gleich ein Trio frank und frei Aufstiegsambitionen an.

Lesezeit 7 Minuten
Mit der Reserve der TuS Burgschwalbach, der SG Unterwesterwald (beide A3) und der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen (A4) wurden der Staffel 5 der Kreisliga B gleich drei letztjährige A-Ligisten zugeordnet. Da dürfte das Feld der Aufstiegskandidaten diesmal umfassender als gewöhnlich sein.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Tempo Tore Titeljagd
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport