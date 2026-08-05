10 erste Mannschaften und vier Reserven tummeln sich in der Staffel 5 der Kreisliga B. Mit der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen, dem TuS Katzenelnbogen/Klingelbach und der Nassovia aus Nassau meldet gleich ein Trio frank und frei Aufstiegsambitionen an.
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Mit der Reserve der TuS Burgschwalbach, der SG Unterwesterwald (beide A3) und der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen (A4) wurden der Staffel 5 der Kreisliga B gleich drei letztjährige A-Ligisten zugeordnet. Da dürfte das Feld der Aufstiegskandidaten diesmal umfassender als gewöhnlich sein.