Kader der Kreisliga B5 FSV Osterspai nimmt Favoritenrolle selbstbewusst an Stefan Nink

Marco Rosbach 05.08.2026, 09:02 Uhr

i Nikolas Lietz, der hier den Ball vor Singhofens Moreno Friedrich abdeckt, peilt mit dem TuS KK im zweiten Anlauf die Rückkehr ins Oberhaus des Kreises an. Doch die Konkurrenz scheint größer denn je zu sein. Andreas Hergenhahn

10 erste Mannschaften und vier Reserven tummeln sich in der Staffel 5 der Kreisliga B. Mit der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen, dem TuS Katzenelnbogen/Klingelbach und der Nassovia aus Nassau meldet gleich ein Trio frank und frei Aufstiegsambitionen an.

Mit der Reserve der TuS Burgschwalbach, der SG Unterwesterwald (beide A3) und der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen (A4) wurden der Staffel 5 der Kreisliga B gleich drei letztjährige A-Ligisten zugeordnet. Da dürfte das Feld der Aufstiegskandidaten diesmal umfassender als gewöhnlich sein.







Artikel teilen

Artikel teilen