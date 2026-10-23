Vor hohen Hürden in der Fremde steht am Sonntag das Spitzenduo der Fußball-Kreisliga B5. Die FSV Osterspai kann mit einem Sieg in Niedererbach Verfolger SG Unterwesterwald weiter distanzieren, der TuS Nassau dürfte am Märchenwald geprüft werden.
Lesezeit 4 Minuten
Es könnte tatsächlich ein Meilenstein im Kampf um die postwendende Rückkehr ins Kreisoberhaus werden, wenn es den Fußballern der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen am Sonntag in der Kreisliga B5 vom Ausflug an die hessische Grenze mit einem Sieg aus Niedererbach an den Rhein zurückzukehren.