Top-Spiel in Niedererbach FSV Osterspai muss auf der Kaiserwiese Farbe bekennen Stefan Nink 23.10.2026, 08:55 Uhr

i Luca Kup (links), der hier Rheinhöhens Julian Becker die Kugel streitig macht, kann am Sonntag in Niedererbach mit seiner FSV Osterspai einen großen Schritt in Richtung Ziel bewerkstelligen. Andreas Hergenhahn/Archiv

Vor hohen Hürden in der Fremde steht am Sonntag das Spitzenduo der Fußball-Kreisliga B5. Die FSV Osterspai kann mit einem Sieg in Niedererbach Verfolger SG Unterwesterwald weiter distanzieren, der TuS Nassau dürfte am Märchenwald geprüft werden.

Es könnte tatsächlich ein Meilenstein im Kampf um die postwendende Rückkehr ins Kreisoberhaus werden, wenn es den Fußballern der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen am Sonntag in der Kreisliga B5 vom Ausflug an die hessische Grenze mit einem Sieg aus Niedererbach an den Rhein zurückzukehren.







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