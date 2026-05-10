Gegen Verfolger Honigsessen Friesenhagen sichert sich die Vizemeisterschaft Désirée Rumpel 10.05.2026, 21:09 Uhr

i Die SG Honigsessen/Katzwinkel (in Grün) verlor das Heimspiel gegen die DJK Friesenhagen (in Blau-Weiß) mit 3:4. Manfred Böhmer/balu

Fußball-Kreisliga B1: Die DJK Friesenhagen triumphiert im Spitzenspiel mit 4:3 und sichert sich Platz zwei. Im Tabellenkeller gelingt Niederhausen ein enorm wichtiger Sieg gegen Ingelbach.

In der Kreisliga B1 hat sich die DJK Friesenhagen durch einen Sieg im direkten Duell gegen Verfolger SG Honigsessen/Katzwinkel den zweiten Platz gesichert. Bis zum Schluss wird es vermutlich im Abstiegskampf spannend bleiben, denn nach wie vor steht nicht fest, wer der SG Müschenbach II in die C-Klasse folgt.







Artikel teilen

Artikel teilen