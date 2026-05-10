Gegen Verfolger Honigsessen
Friesenhagen sichert sich die Vizemeisterschaft
Die SG Honigsessen/Katzwinkel (in Grün) verlor das Heimspiel gegen die DJK Friesenhagen (in Blau-Weiß) mit 3:4.
Die SG Honigsessen/Katzwinkel (in Grün) verlor das Heimspiel gegen die DJK Friesenhagen (in Blau-Weiß) mit 3:4.
Manfred Böhmer/balu

Fußball-Kreisliga B1: Die DJK Friesenhagen triumphiert im Spitzenspiel mit 4:3 und sichert sich Platz zwei. Im Tabellenkeller gelingt Niederhausen ein enorm wichtiger Sieg gegen Ingelbach.

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In der Kreisliga B1 hat sich die DJK Friesenhagen durch einen Sieg im direkten Duell gegen Verfolger SG Honigsessen/Katzwinkel den zweiten Platz gesichert. Bis zum Schluss wird es vermutlich im Abstiegskampf spannend bleiben, denn nach wie vor steht nicht fest, wer der SG Müschenbach II in die C-Klasse folgt.

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