Abstiegskampf spitzt sich zu Friesenhagen mit Big Points im Kampf um Platz zwei Jens Kötting 03.05.2026, 19:53 Uhr

i Die Sportfreunde Daaden (in Gelb) mussten sich bei der DJK Friesenhagen (in Blau-Weiß) mit 1:2 geschlagen geben. Manfred Böhmer/balu

Im Tabellenkeller kämpfen die Teams aus Bitzen, Ingelbach und Niederhausen um den Klassenverbleib. Während Bitzen und Ingelbach 20 Punkte haben, kommen die Niederhausener auf 21. Einer muss am Ende der Saison absteigen.

Die DJK Friesenhagen ﻿holte sich drei wichtige Punkte im Kampf um die Vizemeisterschaft und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten aus Honigsessen. Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage immer weiter zu, der TuS Bitzen, die Sportfreunde Ingelbach und die SG Niederhausen/Niedererbach kämpfen um zwei Nichtabstiegsplätze und sind nur einen Punkt voneinander entfernt.







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