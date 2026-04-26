In der Fußball-Kreisliga B1 bleibt es im Rennen um den Klassenverbleib weiter spannend. Bitzen und Niederhause gehen weiter im Gleichschritt. Friesenhagen holt im Kampf um Platz zwei einen wichtigen Dreier.
Lesezeit 3 Minuten
Die Entscheidung um den Aufstieg ist bereits am vergangenen Spieltag gefallen. Die SG Herdorf sicherte sich frühzeitig die Meisterschaft. Spannend geht es dagegen noch am Tabellenende zu. Die SG Müschenbach II ist mit zehn Punkten Rückstand wohl so gut wie abgestiegen, bei der Frage nach dem zweiten Absteiger sind dagegen drei Teams noch ganz eng beieinander.