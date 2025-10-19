Goldenes Tor fällt sehr früh Friesenhagen entscheidet Verfolgerduell für sich Désirée Rumpel 19.10.2025, 19:51 Uhr

i Voller Einsatz im Verfolgerduell: Die SG Honigsessen (in Grün) unterliegt am Ende knapp mit 0:1 bei der DJK Friesenhagen (in Blau-Weiß). Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Kreisliga B1 muss sich Honigsessen in Friesenhagen geschlagen geben. Niederhausen feiert den ersten Saisonsieg, Derschens Lauf geht weiter. Daaden ringt Spitzenreiter Herdorf die ersten Punkte ab.

In der Kreisliga B1 führt die SG Herdorf nach dem elften Spieltag zwar weiter die Tabelle an, der Vorsprung ist aufgrund der ersten Saisonniederlage der Herdorfer jedoch auf vier Punkte geschrumpft. Nach dem kommenden Spieltag könnte es zu weiteren Verschiebungen innerhalb der Spitzengruppe kommen, denn dann stehen sich die derzeit vier bestplatzierten Teams in direkten Duellen gegenüber.







