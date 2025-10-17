Kreisliga B1: Elfter Spieltag Friesenhagen empfängt Honigsessen zum Kräftemessen 17.10.2025, 13:08 Uhr

i Die SG Honigsessen (in Grau) will Friesenhagen im Verfolger-Duell nicht vorbei ziehen lassen. Betzdorfs Reserve (in Grün) will im Derby gegen Alsdorf als Sieger vom Feld gehen. Manfred Böhmer/balu

Am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 trifft der Tabellenletzte Niederhausen auf den Vorletzten aus Ingelbach. Zwischen Alsdorf und Betzdorfs Bezirksliga-Reserve steigt das Derby bereits am Samstagnachmittag.

Der elfte Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 wird am Samstagnachmittag eröffnet. Um 17 Uhr empfängt der TuS Bitzen die SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf in Windeck-Öttershagen. Die Harbacher waren bereits am Mittwochabend als letzter verbliebener B-Ligist im Viertelfinale des Kreispokals im Einsatz, mussten sich nach 90 Minuten aber knapp dem A-Ligisten aus Schönstein geschlagen geben. Bitzen hingegen kann ...







