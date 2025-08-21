Mit einem Top-Spiel zwischen der SG Ahrtal Höningen und dem TuS Mayen II startet die Fußball-Kreisliga B Staffel 8 am Freitag in den dritten Spieltag. Im weiteren Verlauf des Wochenendes empfängt der noch punktverlustfreie TuS Hausen Aufsteiger SG Illerich/Landkern, der noch auf die ersten Zähler wartet. Die SG Hocheifel gastiert in einem besonderen Duell beim SV Ulmen.

SG Ahrtal Hönningen - TuS Mayen II (Fr., 19.30 Uhr, in Insul). Im Ahrtal steht zu Beginn des Spieltages ein Kracher auf dem Programm. Die Hausherren beeindruckten in ihren ersten beiden Partien mit jeweils deutlichen Siegen und schalteten unter der Woche A-Ligist SG Saffig/Miesenheim deutlich mit 4:0 aus dem Kreispokal aus. Auf der anderen Seite wussten auch die Gäste aus dem Nettetal mit einem klaren 7:0 in ihrem bislang einzigen Ligaspiel gegen Illerich zu überzeugen. „Mit Mayen II kommt eines der Top-Teams zu uns, sodass es sich schon nach einem Spitzenspiel anfühlt. Wir wollen unsere Serie ohne Gegentor fortsetzen und weiter gewinnen", nimmt Ahrtal-Trainer Marcel Zimmermann kein Blatt vor den Mund. „Ahrtal gehört zu den Aufstiegsfavoriten, was sie bislang auf ganzer Linie bestätigen. Wir müssen auf dem engen Platz gegen eine robuste Mannschaft zu jedem Zeitpunkt wachsam sein", erklärt Mayens Trainer Michael Brodam.

SG Weiler/Boos - SG Auderath/Alflen (Fr., 19.30 Uhr, in Weiler). Konträr zum zeitgleich stattfindenden Spiel in Insul stehen sich auf dem Rasen in Weiler zwei bislang noch punktlose Mannschaften gegenüber. Bei den Gästen hofft Trainer Björn Laux auf eine Motivationsspritze anlässlich der Kirmes in Alflen. „Freitagabend, Flutlicht und Kirmeswochenende. Besser geht es kaum. Ich hoffe, die Mannschaft bekommt endlich die Trainingsinhalte auf den Platz. Gerade ein guter Start ist für uns wichtig", so Laux. „Wir durchlaufen im Moment eine schwierige Phase. Von denen, die letzte Woche dabei waren, fallen noch Jan Thelen, Johannes Diederich, Julian Weber und Max Hermeling aus“, plagt sich Weilers Trainer Ewald Knechtges weiterhin mit Personalsorgen herum.

TuS Hausen - SG Illerich/Landkern (So., 14.30 Uhr). Nach bislang zwei Siegen, die den TuS Hausen auf Rang zwei gebracht haben, geht die Mannschaft von Trainer Dominik Ihle als Favorit ins Heimspiel gegen den noch punklosen Aufsteiger aus Illerich und Landkern. „Wir wollen dort weiter machen, wo wir aufgehört haben. Die drei Punkte sind ganz klar das Ziel", gibt sich Ihle selbstbewusst. „Auf uns wartet der nächste unbekannte Gegner. Die Rollen sind mit Blick auf den Start klar verteilt. Wir lassen uns aber nicht unterkriegen und werden alles daran setzen, die ersten Zähler einzufahren", sagt Gästetrainer Christopher Marx.

SV Ulmen - SG Hocheifel Adenau (So., 14.30 Uhr). Der A-Klassen-Absteiger aus Ulmen hinterließ in der Vorwoche im Derby beim 4:2 gegen die SG Eifelhöhe einen starken Eindruck. Auch die Gäste vom Nürburgring wussten zuletzt zu überzeugen und fuhren gegen Weiler/Boos den ersten Saisonsieg ein. Darüber hinaus herrscht zwischen beiden Vereinen seit zwei Jahren eine Art Fanfreundschaft, sodass sich beide Seiten außerordentlich auf die Begegnung freuen. „Wir stehen vor einer großen Herausforderung gegen einen spielstarken Gegner, spielen aber dennoch voll auf Sieg. Für uns hat es schon etwas von einem Sechs-Punkte-Spiel. Wir wollen Hocheifel auf Distanz bringen und freuen uns sehr auf das Wiedersehen", meint Ulmens Trainer Mario Sungen. „Am Sonntag wollen wir ganz besonders nette Gäste sein, was aber nicht bedeutet, dass wir die Punkte herschenken werden. Für unsere junge Mannschaft ist es eine gute Standortbestimmung", gibt Hocheifel-Trainer Rainer Bauer, der auf Oliver Prämaßing verzichten muss, zu Protokoll.

SG Brohlbachtal - SG Eifelhöhe Büchel (So., 14.30 Uhr, in Kaifenheim). Je ein Sieg und eine Niederlage stehen für beide Kontrahenten bislang zu Buche. Die Hausherren verloren ihrerseits das erste Heimspiel und wollen nun auch vor heimischem Publikum erstmals punkten. Demgegenüber freut sich Eifelhöhe-Trainer Tobias Stephan auf die Rückkehr nach Kaifenheim. „In der Vergangenheit waren die Derbys immer intensive Duelle. In Kaifenheim brennt im positiven Sinne die Hütte. Wir müssen zusehen, dass wir so schnell wie möglich die Kontrolle erlangen und die Partie auf eine Pflichtaufgabe reduzieren", sagt Stephan. „Wir wollen den ersten Heimsieg einfahren. Personell müssen wir erneut rotieren. Aufgrund des großen Kaders sollte dies aber kein Problem sein“, sagt Brohlbachtals Trainer Stephan Schikora.

SV Laubach II - SG Maifeld-Elztal II (So., 14.30 Uhr). Obwohl es nur zu einer Punkteteilung gereicht hat, zeigte sich Laubachs Trainer Wolfgang Bretz in der Vorwoche angetan von der Leistung seiner Mannschaft in Kirchwald (1:1). Im ersten Heimspiel der Saison soll nun gegen die schwächelnde Reserve vom Maifeld (zwei Niederlagen) der erste Dreier her. Beide Seiten beklagen im Vorfeld allerdings einige Personalsorgen. „Urlaubsbedingt fehlen mehrere Spieler. Ich bin dennoch guter Dinge. Die Jungs, die da sind, hängen sich voll rein", meint Bretz. „Die dünne Personaldecke macht die Aufgabe ungleich schwerer. Vielleicht setzt aber genau das einige Kräfte frei", hofft Maifeld-Elztal-Trainer Jan Müller auf eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft.