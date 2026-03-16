B5-Primus Sportfreunde Bad Ems ließ auch im Einrich nichts anbrennen und nahm die hohe Hürde am Katzenelnbogener Hellenhahn. Aufsteiger TuS Weinähr tat sich gegen Schlusslicht Mühlbachtal II zwar schwer, kassierte aber die drei Zähler ein.
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43 Tore waren am Sonntag bei sechs Begegnungen der Fußball-Kreisliga B5 zu bejubeln.TuS Weinähr – SG Mühlbachtal II 3:2 (1:0). „Am Ende zählen für uns nur die 3 Punkte“, bewertete TuS-Trainer Luca Kunkler das Geschehen rein ergebnisorientiert.