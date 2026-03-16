Fußball-Kreisliga B5 Fragwürdiger Elfmeter entscheidet Partie am Hellenhahn Stefan Nink 16.03.2026, 11:06 Uhr

i Hier kommt Timothy Mende vor Niederneisens Axel Heymann an den Ball und Momente später heißt es am Königstein 2:0 für die zweite Welle der gastgebenden SG. Andreas Hergenhahn

B5-Primus Sportfreunde Bad Ems ließ auch im Einrich nichts anbrennen und nahm die hohe Hürde am Katzenelnbogener Hellenhahn. Aufsteiger TuS Weinähr tat sich gegen Schlusslicht Mühlbachtal II zwar schwer, kassierte aber die drei Zähler ein.

43 Tore waren am Sonntag bei sechs Begegnungen der Fußball-Kreisliga B5 zu bejubeln.TuS Weinähr – SG Mühlbachtal II 3:2 (1:0). „Am Ende zählen für uns nur die 3 Punkte“, bewertete TuS-Trainer Luca Kunkler das Geschehen rein ergebnisorientiert.







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