Die Tabelle nimmt Konturen an. In der Kreisliga B3 zeichnet sich ab, dass der SV Rengsdorf der heißeste Anwärter auf die Herbstmeisterschaft ist. Schwächen darf sich der Primus aber nicht erlauben. Sein Verfolger hat noch ein Spiel in der Hinterhand.
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Am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga B stehen sich die einzigen beiden Vertreter aus dem Kreis Neuwied in der Staffel 4 im direkten Duell gegenüber – bei der SG Grenzbachtal feiert dabei Mario Strnad nach wenigen Monaten sein Comeback auf der Trainerbank.