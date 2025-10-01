Bei den B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied hatte der Feiertag nur punktuell Einfluss auf den Spielplan. Nur eine Mannschaft hat die Chance genutzt, um vorzulegen und die Konkurrenz unter Druck zu setzen.

In der Kreisliga B3 hat der CSV Neuwied unter der Woche vorgelegt. Jetzt müssen die Verfolger nachziehen, um den Tabellenführer nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren.

Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II hat in acht Spielen erst sechs Treffer erzielt und möchte diese Bilanz beim TuS Bitzen verbessern (So.