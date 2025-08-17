40 Tore konnten die Zuschauer am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 bewundern. Dabei kam es zu torreichen Unentschieden und hohen Kantersiegen. Die SG Feldkirchen verteidigt die Tabellenführung vor der SG Neuwied.

Mit dem 10:0-Kantersieg über den SV Windhagen II verteidigte die SG Feldkirchen/Hüllenberg am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 ihre Tabellenführung vor der punktgleichen SG Neuwied, die das Deichstadtderby gegen den CSV Neuwied deutlich mit 8:2 gewann.

SG Feldkirchen/Hüllenberg – SV Windhagen II 10:0 (6:0). Die Heimmannschaft ging bereits in der ersten Minute in Führung. „Das frühe Tor hat uns gutgetan. Es war eine ziemlich deutliche Angelegenheit. Wir sind froh über den gelungenen Saisonstart, den wir aber richtig einzuordnen wissen“, erklärte der Feldkirchener Trainer Oliver Schuh. Tore: 1:0 Moritz Englhart (1.), 2:0 Predrag Vucic (17.), 3:0 Julian Krznaric (30.), 4:0 Predrag Vucic (33.), 5:0 Bastian Oster (34.), 6:0 Benjamin Oster (45.), 7:0 Firat Ergat (47.), 8:0, 9:0 Timo Meer (83., 86.), 10:0 Moritz Englhart (89.). Zuschauer: 100.

SV Rheinbreitbach II – SG St. Katharinen/Vettelschoß II 3:4 (1:2). Die erste Viertelstunde gehörte der Heimelf. „Wir haben bei der Hitze leider stark nachgelassen, sodass der Gegner das Spiel drehen konnte. Nach einigen Umstellungen haben wir uns zurückgekämpft und auf 3:3 gestellt. Leider hat es nicht gereicht, weil wir nach einem Konter noch das 3:4 kassiert haben“, war der Rheinbreitbacher Trainer John Botelho enttäuscht. Tore: 1:0 Vincenso Amoroso (9.), 1:1, 1:2 Moritz Strauch (18., 28.), 1:3 Patrick Eulenbach (52.), 2:3 Lars Bornheim (59.), 3:3 Calogero Lo Nardo (59.), 3:4 Moritz Strauch (87.). Rote Karte: Gabriel Caspar Falcao (SV Rheinbreitbach II) wegen Tätlichkeit (90.+2). Zuschauer: 50.

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II – SV Melsbach 4:4 (1:2). Im ersten Durchgang präsentierte sich Melsbach sehr stark. „Die Gäste haben zur Pause völlig verdient geführt. Nach dem 2:2 waren wir die bessere Mannschaft, haben uns dann aber zwei Mal ganz dumm auskontern lassen. Daher mussten wir am Ende mit dem gerechten Unentschieden leben“, sagte der Ellinger Coach Michael Pieta. Tore: 0:1 Tim Becker (20.), 0:2 Robbin Dill (23.), 1:2, 2:2 Phillipp Kurz (31., 52.), 2:3 Leon Schwanda (77.), 2:4 Tom Vulicevic (82.), 3:4 Kilian Thon (85., Foulelfmeter), 4:4 Jonas Wessel (88.). Zuschauer: 55.

Kickers Westerwald Buchholz – VfB Linz II 1:2 (1:0). Da der eigene Platz in Buchholz nicht zur Verfügung stand, wichen die Kickers Westerwald nach Windhagen aus. „Danke an den SV Windhagen! In einem unnötig hitzigen Spiel hat der VfB verdient gewonnen. Glückwunsch an die Gäste“, war Kickers-Abteilungsleiter Metehan Volkan ein fairer Verlierer. Tore: 1:0 Cengizhan Baydan (17.), 1:1 Finn Henrick Schlebach (47.), 1:2 David Boden (69.). Zuschauer: 15.

SV Rengsdorf – FV Rot-Weiß Erpel 2:0 (0:0). „In einer hochintensiven Begegnung hatten wir das glückliche Ende auf unserer Seite und konnten uns für eine kämpferisch starke Leistung belohnen“, meinte der Rengsdorfer Trainer Ralph Arenz. Tore: 1:0 Lukas Forneberg (87.), 2:0 Philipp Riedel (90.+5). Rote Karten: Christian Monschau (FV Erpel) wegen Schiedsrichter-Beleidigung (82.); Lukas Matten (SV Rengsdorf) wegen versuchter Tätlichkeit (90.+3). Gelb-Rote Karte: Dan Marculeti (FV Erpel) wegen wiederholten Foulspiels (80.). Zuschauer: 100.

SG Neuwied – CSV Neuwied 8:2 (2:2). „Das Unentschieden zur Pause war gerecht. Der CSV hatte sogar die klareren Chancen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein brutales Spiel hingelegt. Der Gegner kam gar nicht mehr vor unser Tor. Meine Umstellungen wurden sehr gut umgesetzt. Ich bin sehr zufrieden“, freute sich Hakan Karaman, der Trainer der SG Neuwied. Tore: 0:1 Julian Penner (3.), 1:1 Enes Yüksel (8.), 1:2 Michael Wolf (34., Foulelfmeter), 2:2 Albert Buhler (43.), 3:2, 4:2 Enes Yüksel (51., 58.), 5:2 Albert Buhler (70.), 6:2 Mohammed Wahid Assali (73.), 7:2 Albert Buhler (84., Foulelfmeter), 8:2 Enes Yüksel (90.). Zuschauer: 100.