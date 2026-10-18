Kreisliga B Staffel 9
FC Peterswald beendet Negativserie mit 3:0-Heimsieg
Schlusslicht TuS Ellern (links Mike Kleemann) verpasste im Kellerduell gegen den TuS Kirchberg III (mit Pierre Vallins Agbor) de
Schlusslicht TuS Ellern (links Mike Kleemann) verpasste im Kellerduell gegen den TuS Kirchberg III (mit Pierre Vallins Agbor) den ersten Heimsieg beim 1:1-Unentschieden. Kirchberg III rutschte auf den vorletzten Platz ab.
B&P Schmitt

Während es im Tabellenkeller der B Staffel 9 richtig eng zugeht (Platz 8 und den vorletzten Rang 13 trennen nur einen Punkt), hat vorne Tabellenführer Ober Kostenz/Sargenroth seinen Vorsprung auf acht Zähler ausgebaut.

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Die SG Ober Kostenz/Sargenroth bleibt nach dem 4:0 beim SV Blankenrath II mit 30 Punkten weiterhin der klare Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 und liegt nach dem elften Spieltag komfortable acht Zähler vor den Verfolgern Mont Royal und Sohren, die beide 22 Punkte haben.
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