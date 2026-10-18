Kreisliga B Staffel 9 FC Peterswald beendet Negativserie mit 3:0-Heimsieg Nico Balthasar 18.10.2026, 20:10 Uhr

i Schlusslicht TuS Ellern (links Mike Kleemann) verpasste im Kellerduell gegen den TuS Kirchberg III (mit Pierre Vallins Agbor) den ersten Heimsieg beim 1:1-Unentschieden. Kirchberg III rutschte auf den vorletzten Platz ab. B&P Schmitt

Während es im Tabellenkeller der B Staffel 9 richtig eng zugeht (Platz 8 und den vorletzten Rang 13 trennen nur einen Punkt), hat vorne Tabellenführer Ober Kostenz/Sargenroth seinen Vorsprung auf acht Zähler ausgebaut.

Die SG Ober Kostenz/Sargenroth bleibt nach dem 4:0 beim SV Blankenrath II mit 30 Punkten weiterhin der klare Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 und liegt nach dem elften Spieltag komfortable acht Zähler vor den Verfolgern Mont Royal und Sohren, die beide 22 Punkte haben.







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