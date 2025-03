In der Kreisliga B7 stand das Spitzenspiel zwischen dem Zweiten und Ersten im Fokus. Die umkämpfte Partie enttäuschte dabei nicht.

SG Augst Eitelborn – FSV Ebernhahn 2:2 (0:1). „Es war von Anfang ein heikles Spiel zweier offensiv stark agierender Mannschaften. Wir hatten sehr große Schwierigkeiten und entkamen dem Pressing der Gäste kaum. In der zweiten Halbzeit hingegen hatten wir das Heft in der Hand und egalisierten die Gästeführung. Ich denke, dass das Unentschieden objektiv betrachtet sehr gerecht war“, erklärte SG-Trainer Dirk Hücking. Tore: 0:1 Lars Ley (44.), 0:2 Daniel Manz (61.), 1:2 Markus Jeganathan (63.), 2:2 Robin Schüller (85.).

TuS Hilgert – FC Urbar II 1:3 (0:0). „Das Spiel war sehr ausgeglichen. Wir machten jedoch in der Offensive keine Tore und kassierten durch schlechtes Stellungsspiel in der Defensive die Gegentreffer“, ärgerte sich TuS-Coach Vadim Fuchs über den Verlauf des Spiels. Tore: 0:1 Mario Castor (55.), 0:2 Manuel Kaiser (57.), 0:3 Mario Castor (75.), 1:3 Harout Tatarian (82.).

SF Höhr-Grenzhausen II – SG Nauort 0:4 (0:0). In der ersten Halbzeit schafften es die Sportfreunde noch, das Spiel spannend zu halten und gingen ohne Gegentor in die Kabine. Die Gäste kamen nach Wiederanpfiff jedoch gut in die Partie und erzielten früh den lang ersehnten Führungstreffer. Nachdem der Knoten platzte, erzielte die SG drei weitere Tore und kletterte somit auf den vierten Tabellenplatz. Tore: 0:1 Alexander Frank (52.), 0:2 Dane Stollenwerk (65.), 0:3 Lukas Olejniczak (75.), 0:4 Dane Stollenwerk (81.).

FC Lion‘s Ransbach – SG Horressen 2:2 (1:2). „Unsere Mannschaft hat eindrucksvoll bewiesen, dass sie zurecht mit Horressen an der Tabellenspitze steht und das Hinspielergebnis nicht das wahre Kräfteverhältnis widerspiegelte. In einer ausgeglichenen Partie, in der beide Mannschaften Chancen auf den Sieg hatten, ist die Punkteteilung am Ende gerecht“, fasste FC-Trainer Selim Yasin Akarsu das Topspiel zusammen. Tore: 1:0 Mirko Kerch (11.), 1:1 Jonathan Quirmbach (13.), 1:2 Tizian Tries (27.), 2:2 Tim Fröhnich (51.).