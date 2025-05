Die Kreisliga B7 ist dem Kreis Koblenz zugeordnet, doch Westerwälder Mannschaften geben in dieser Klasse den Ton an. Zwei dieser WW-Teams spielen in der kommenden Saison eine Etage höher.

Der FC Lion’s Ransbach reiht sich ein in die Riege Westerwälder B-Ligisten, denen dank der Quotientenregel trotz verpasster Meisterschaft der Sprung in die A-Klasse sicher ist. Das Team von Selim Yasin Akarsu flolgt der SG Horressen-Elgendorf, die bereits in der Vorwoche die Meisterschaft klargemacht hatte.

FSV Ebernhahn – SG Horressen-Elgendorf 0:6 (0:3). Gegen den Meister aus Horressen gab es für Ebernhahn nichts zu holen. „Wir haben bis zum ersten Gegentreffer gut dagegengehalten. Danach machte sich der Klassenunterschied bemerkbar, und die Niederlage war auch in der Höhe verdient“, zeigte sich FSV-Abteilungsleiter Tobias Kuch sportlich. Tore: 0:1, 0:2 Yannik Ehard (20., 35.), 0:3 Adrian Bruch (41., Foulelfmeter), 0:4 Steffen Decker (60.), 0:5 Adrian Bruch (85.), 0:6 Steffen Decker (90.).

SG Nauort/Ransbach – SG Arzbach 2:1 (0:1). „Normalerweise sind das die Spiele, in denen man die Punkte liegen lässt. Aber wir haben es nichtsdestotrotz geschafft, die Partie noch zu drehen und die drei Punkte zu sichern“, berichtete Nauorts Trainer Andreas Hundhammer. Tore: 0:1 Jannik Brunk (40.), 1:1 Michael Kulachmetow (68.), 2:1 Anil Ünal (88.).

TuS Hilgert – FC Lion’s Ransbach 1:6 (1:1). „In der ersten Halbzeit haben wir gut dagegengehalten und viele Bälle erfolgreich verteidigt. Leider hat unsere Ausdauer in der zweiten Halbzeit nicht gereicht, um das 1:1 zu halten“, erklärte TuS-Coach Vadim Fuchs. Tore: 0:1 Steffen Teske (32.), 1:1 Joyce Feyer-Konnerth (37.), 1:2 Akin Simsek (51.), 1:3 Nick Georg Murawski (74.), 1:4 Steffen Teske (79.), 1:5, 1:6 Tim Fröhnich (84., 90.).

SF Höhr-Grenzhausen II – FC Urbar II 1:1 (1:1). Höhr-Grenzhausen Bezirksliga-Reserve ging durch einen Treffer von Lars Zöller in Führung, doch Urbar II antwortete noch in der ersten Halbzeit mit dem Ausgleich. Beide Teams hatten weitere Chancen, doch am Ende blieb es beim Remis. Tore: 1:0 Lars Zöller (18.), 1:1 Wamba Camara (26.).