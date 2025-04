Erneut auf Hochtouren liefen die Tormaschinen der drei die Staffel 5 der B-Klasse dominierenden Mannschaften. Obwohl sich die SG Aar-Einrich mal wieder am treffsichersten erwies, droht dem Popp-Team im Aufstiegsrennen der undankbare dritte Rang.

Kantersiege feierte das Spitzentrio der Fußball-Kreisliga B5 am 22. Spieltag. Stattliche 37 Mal ließen die Angreifer der Aufstiegskandidaten die gegnerischen Netze zappeln. Der TuS Burgschwalbach II fehlen aus vier Partien nur noch sieben Zähler zum direkten Aufstieg. Die SG Unterwesterwald hat beste Karten als Zweitplatzierter in die A-Klasse nachzurücken.

SG Birlenbach/Schönborn II – SG Unterwesterwald 0:12 (0:7). Chancenlos war der gastgebende Abstiegskandidat gegen den gut aufgelegten Aufstiegsaspiranten aus Niedererbach, Görgeshausen, Nomborn und Dreikirchen. „Wir haben in der ersten Halbzeit aber bei fünf der sieben Gegentore die Vorarbeit geleistet“, so Birlenbachs Spielertrainer Oliver Kahl, der dem Kontrahenten zudem eine hohe Effektivität beim Verwerten der Torchancen attestierte. Tore: 0:1 Marc Brühl (10.), 0:2, 0:3 beide Leon Schug (15., 18.), 0:4 Marc Brühl (23.), 0:5, 0:6 beide Fabio Bendel (27., 32.), 0:7, 0:8 beide Niklas Pötz (40., 59.), 0::9 Steffen Barth Koberstein (61.), 0:10 Leon Schug (79.), 0:11 Fabio Bendel (89.), 0:12 Marc Brühl (90.). Zuschauer: 30.

TuS Burgschwalbach II – SG Rheinhöhen II 8:1 (4:1). Eine klare Sache zugunsten des Tabellenführers war am Märchenwald das Duell der beiden Bezirksliga-Reserven. „Zwei einfache Fehler unsererseits haben zu zwei frühen Gegentoren geführt“, so SG-Trainer Marco Müller. „Da war unser Plan bereits Makulatur.“ Routinier Roll verkürzte zwar für die Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath. „Danach aber haben wir zu einfach die Gegentore zugelassen und waren klar unterlegen.“ TuS-Trainer Andreas Müller resümierte nach dem nächsten Schritt der Rot-Schwarzen in Richtung Staffelsieg: „Eine solide Leistung unserer Mannschaft.“ Schiedsrichter: Alexander Wiediker. Tore: 1:0 Paul Walter (5.), 2:0 Martin Fiedler (11.), 2:1 Michael Roll (27.), 3:1 Paul Walter (33.), 4:1 Michael Bartels (42.), 5:1 Sascha Bremenkamp (57.), 6:1 Paul Walter (60.), 7:1 Sascha Bremenkamp (76.), 8:1 Eigentor (90.). Zuschauer: 60.

FC Linde Berndroth lässt sich zu sehr auf Aar-Einrichs Spiel ein

FC Linde Berndroth – SG Aar-Einrich 2:17 (1:7). Als ausgesprochen torhungig präsentierten sich die Vereinigten beim zuweilen bedauernswerten Schlusslicht vom Kirchweg, das eine Torlawine über sich ergehen ließ. „Wir haben phasenweise sehr gut Fußball gespielt“, lobte SG-Trainer Steffen Popp und zollte gleichzeitig den Berndrothern Respekt. „Sie blieben trotz des Ergebnisses fair und engagiert.“ Linde-Abteilungsleiter René Walter, der ebenfalls das Trikot überstreifte, monierte nach der demoralisierenden Schlappe: „Es war taktisch nicht clever sich so auf das Spiel einzulassen. Wir hätten mehr stören sollen.“ Schiedsrichter: Dominik Fleisch. Tore: 0:1 Kerim Cimendag (2.), 0:2 Frank Stendebach (5.), 0:3 Kerim Cimendag (12.), 0:4 Fynn Gotal (20.), 0:5, 0:6 beide Kerim Cimendag (25., Elfmeter, 30.), 1:6 Benedikt Raia (35., Elfmeter), 1:7 Kerim Cimendag (40.), 1:8 Marlon Eckes (47.), 1:9 Kerim Cimendag (51.), 1:10 Frank Stendebach (55.), 1:11 Kerim Cimendag (60., Elfmeter), 1:12 Johannes Baum (65.), 1:13 Kerim Cimendag (67.), 1:14 Frank Stendebach (70.), 1:15 Yahia Mohammadi (72.), 1:16 Corvin Schwenk (73.), 2:16 Jonathan Diele (77.), 2:17 Frank Stendebach (82.). Zuschauer: 100.

FSV Welterod – TuS Niederneisen 1:2 (0:1). „Wir haben alles investiert, aber am Ende hat’s dennoch nicht ganz gereicht, um wenigstens einen Punkt zu holen“, war Daniel Vedder, der recht frisch gewählte neue Vorsitzende der Grün-Weißen aus der Vogtei, mit dem Auftritt seiner „Welderter“ einverstanden. Die Gäste von der unteren Aar strichen bereits den sechsten Dreier in der Fremde ein, der den siebten Platz einbrachte. „Das war kämpferisch eine richtig gute Leistung unserer Mannschaft, die sich damit diesen Sieg redlich verdient hat“, resümierte der zufriedene TuS-Trainer Ken Rauner. Schiedsrichter: Bernd Sopp. Tore: 0:1 Benjamin Pankratz (42.), 1:1 Daniel Pereira Vieira (51.), 1:2 Yannis Scheid (74.). Besonderheit: Gelb-Rote Karte gegen Ewald Viehmann (85., TuS, wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: 40.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II 5:2 (4:0). „Wir haben das Spiel in den fünf Minuten vor der Halbzeit verloren“, ärgerte sich BoReiBo-Coach Philip Itzel über die letzte Phase vor dem Pausenpfiff in Weroth. „Die zweite Halbzeit plätscherte dann so dahin.“ Immerhin gelang der nicht aufsteckenden Reserve von den Loreleyhöhen noch etwas Ergebniskosmetik. Schiedsrichter: Sven Greve. Tore: 1:0 (12.), 2:0, 3:0, 4:0, 5:0 alle Sören Walkenbach (39., 43., 45.+1, 59.), 5:1, 5:2 beide Eric Dombrowski (61., 90.+1). Zuschauer: 80.