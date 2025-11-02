Neuwieder Teams weiter oben Favoriten geben sich gegen die Underdogs keine Blöße Daniel Korzilius 02.11.2025, 21:22 Uhr

i Die Reserve der SG Ellingen (in Schwarz) ließ der zweiten Mannschaft des SV Rheinbreitbach (in Rot) beim 7:0-Heimsieg keine Chance. Jörg Niebergall

Einen Punkt Vorsprung hat die SG Neuwied nach dem letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Kreisliga B3. Dahinter befindet sich der Stadtrivale CSV Neuwied in Lauerstellung. Auf den Abstiegsrängen stehen der FV Rot-Weiß Erpel und der SV Windhagen II.

Die SG Neuwied sicherte sich durch den 2:0-Erfolg gegen Melsbach den Titel des Herbstmeisters in der Fußball-Kreisliga B3. Bei Trainer Hakan Karaman hielt sich die Freude in Grenzen: „Die Herbstmeisterschaft hat für mich keine Bedeutung, weil wir noch zwei Spiele vor der Brust haben.







Artikel teilen

Artikel teilen