Es ist nur noch ein Trio, das sich Hoffnungen auf die ersten beiden Plätze in der Kreisliga B Staffel 9 machen darf, denn Spitzenreiter SC Weiler hat sich der SG Uhler/Kastellaun „entledigt“.

Während Verfolger Uhler/Kastellaun nach der Niederlage gegen Spitzenreiter Weiler am 18. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 mit der Spitze nicht Schritt halten kann, enteilt das Top-Trio um den Tabellenführer, die mit ihm punktgleiche SG Ehrbachtal Ney und der SG Dickenschied. Letztgenannte liegt zwar fünf Zähler hinter dem Duo, hat aber auch noch zwei Spiele in der Hinterhand.

SG Viertäler Oberwesel II – SG Ehrbachtal Ney 1:2 (1:1).Erst ein Elfmeter in allerletzter Sekunde brachte Aufstiegskandidat Ehrbachtal den Sieg. Oberwesel-Coach Fabian Dämgen war untröstlich, denn gerecht war für ihn das Ergebnis nicht: „Das tut weh, denn wir waren nicht die schlechtere Mannschaft und einen Unterschied zwischen oben und unten hat man nicht gesehen.“ Seiner Meinung nach hätte sein Team ob der zahlreicheren Möglichkeiten sogar gewinnen müssen. „Wir hatten einige Top-Chancen, die wir nicht genutzt haben. Das ist bitter“, bilanzierte er.

Tore: 1:0 Eigentor (19.), 1:1 Daniel Reisenhofer (45.), 1:2 Simon Karbach (90.+6, Foulelfmeter).

SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen II – SG Biebertal/Unterkülztal 2:4 (1:3). Der Grund für die Pleite hatte Argenthals Verantwortlicher Maurice Volkweis schnell ausgemacht. „Wir betreiben Chancenwucher und Biebertal kommt fünf, sechsmal vor die Kiste und knipst viermal“, meinte er. Für ihn bestand der Unterschied der beiden Teams im Offensivspiel im letzten Drittel und der Kaltschnäuzigkeit von Biebertals viermaligem Torschützen Sandro Hoffmann. „Das macht er dann schon gut, und wir müssen einfach viel zu viel Aufwand betreiben, um ein Tor zu schießen“, so Volkweis.

Tore: 0:1 Sandro Hoffmann (12.), 1:1 Jannik Klockner (14.), 1:2 und 1:3 Hoffmann (37., 41.), 2:3 Klockner (64.), Hoffmann (81.).

TuS Rheinböllen II – SG Dickenschied/Gemünden 1:2 (0:0). Mit Dickenschied tat sich ein weiteres Team im Aufstiegsrennen schwer, gewann aber. Für Rheinböllens Trainer Julian Breitbach „wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen“. Er trauerte einem vermeintlichen Elfmeter in der Nachspielzeit hinterher. „Der Schiedsrichter sah es anders und nur Gott weiß, warum“, schimpfte er. Über die Entscheidung war er lange nach Spielende noch sauer. „Trotzdem haben wir uns nichts vorzuwerfen und haben ein gutes Spiel gemacht“, sagte Breitbach.

Tore: 0:1 Enrico Brück (47.), 1:1 Ruben Günster (60.), 1:2 Elvir Tuhcic (62.).

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid II – SG Soonwald/Simmern 0:4 (0:0).Das Kellerduell entglitt der Niederburger Reserve innerhalb von zwei Minuten mit zwei Gegentreffern und einem Platzverweis. „Das hat uns dann leider das Genick gebrochen. Wir waren in der ersten Halbzeit voll im Spiel und haben auch unsere Chancen gehabt“, sagte Heimcoach Martin Backes geknickt. Er sah zwar „echt gute Ansätze“, gestand aber auch: „Nach der Roten Karte sind wir auseinandergefallen.“

Tore: 0:1 Vincent Krug (63.), 0:2 Eric Jaroschenko (65.), 0:3 Dominic Wissfeld (74.), 0:4 Tristan Friedt (82.).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Christoph Pabst (Niederburg, 65.).

SG Buch/Bell/Mörsdorf – SG Werlau/Urbar 0:3 (0:3). Werlau startet die erhoffte Serie und findet somit vorerst den Weg aus dem Keller. Dabei erschienen zum Treffpunkt vor dem Spiel nur zehn Mann, Spieler aus der Reserve halfen nach der eigenen Partie aus. Spielertrainer Daniel Müller lobte die Akteure aus der zweiten Reihe, einer spielte insgesamt sogar 180 Minuten: „Riesenkompliment, ohne sie würde es momentan nicht gehen.“ Die Partie hatte seine Elf aus seiner Sicht jederzeit im Griff. „Wir waren aggressiv, haben viele Zweikämpfe gewonnen und am Ende war ein hochverdienter Erfolg“, meinte Müller.

Tore: 0:1 Daniel Müller (3.), 0:2 Jakob Muders (12.), 0:3 Lukas Heisch (45.).

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach – SG Unzenberg/Sargenroth/Mengerschied 4:1 (1:1). Die Forderungen von Lauderts Trainer Frank Jahn wurden erfüllt. „Wir haben als Mannschaft gespielt und waren von Anfang an hochkonzentriert, was ich auch mal vermisst habe“, freute er sich. Seiner Meinung nach gewann seine Mannschaft „in dieser Höhe hochverdient“, auch wenn er Kleinigkeiten auszusetzen hatte. „Wir haben uns kurz vor der Pause von der Hektik anstecken lassen und einige Überzahlsituationen nicht optimal zu Ende gebracht. Aber ich bin hochzufrieden“, sagte er.

Tore: 1:0 Roman Wald (17.), 1:1 Kim Alaimo (45.), 2:1 Martin Palenberg (50.), 3:1 Nils Gödert (57.), 4:1 Matthias Nil (89.).

SG Uhler/Kastellaun – SC Weiler 0:2 (0:1). Weiler überspringt die Hürde Uhler, weil es einen individuellen Fehler der Hausherren sowie einen Eckball nutzte. „Das war schon ein Spiel auf Augenhöhe, aber man sieht halt, warum Weiler ganz oben steht und wir eben nur oben“, sagte Heimcoach Frank Hartmann. Er wollte seiner Mannschaft gar keinen Vorwurf machen, die eben noch nicht so weit wie der Tabellenführer sei. „Weiler ist eine gewachsene Mannschaft mit klaren Strukturen in engen Situationen. Sie sind ein Stückweit reifer als wir. Das hat den Ausschlag gegeben, obwohl unsere Leistung gestimmt hat“, so Hartmann.

Tore: 0:1 Christopher König (42.), 0:2 Christian Luitz (75.).