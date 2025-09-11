In der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 ksteht der sechste Spieltag an. Die SG Viertäler Oberwesel II hat spielfrei, die Partie zwischen dem FC Bassenheim und der SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid wurde auf Mittwoch verlegt.

SV Waldesch – SG Ehrbachtal Ney (Fr., 19.30 Uhr). Trotz des Urlaubs von Cheftrainer Andy Herdt reist die SG Ehrbachtal mit breiter Brust zum SV Waldesch. Das Duo Waldemar Frank und Marvin Rettweiler übernimmt und kann personell fast aus dem Vollen schöpfen. Zwar fehlen Ben Bunzel und Pierre Black, dafür kehrt Jarno Seis nach seiner Sperre zurück. „Unabhängig von der Personalsituation müssen wir versuchen, unser Spiel durchzudrücken, das lässt der Kader zu“, gibt der abwesende Herdt die Marschroute vor. Die Trainingsbeteiligung sei gut, die „Jungs stehen im Saft und sind fit“. Somit seid das Ziel klar, die nächsten drei Punkte einzufahren, allerdings mit dem nötigen Respekt vor dem Gegner, der sich laut Herdt „nach dem Trainerwechsel gefangen zu haben scheint“.

FC Emmelshausen-Karbach III – SV Untermosel Kobern-Gondorf II (Fr., 20 Uhr, in Leiningen). Nach der desolaten Vorstellung in Niederburg (0:7-Klatsche) steht für Fabio Schmitt, Trainer des FC Emmelshausen-Karbach III, die Wiedergutmachung im Vordergrund. Vor dem Heimspiel des Tabellenachten gegen die Reserve des SV Untermosel (11.) findet er deutliche wie einfache Worte: „Ich möchte von meiner Mannschaft eine klare Reaktion sehen auf das Debakel.“

SG Oppenhausen/Nörtershausen – SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II (So., 14.30 Uhr, in Nörtershausen). Beide Mannschaften mischen ganz oben mit. Bei Oppenhausen war das zu erwarten, von der Mörschbacher Reserve nicht unbedingt. „Da kommt ein Gegner, der ebenfalls noch ungeschlagen ist und es uns sicherlich nicht leicht machen wird“, weiß Oppenhausens Coach Christian Staaden. Er setzt man auf den großen Platz in Nörtershausen, um den Gegner mit den eigenen spielerischen Fähigkeiten zu knacken. Personell entspannt sich die Lage durch die Rückkehr des zuletzt gesperrten Sören Glesius.

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach – SG Mosel Löf II (So., 14.45 Uhr, in Kisselbach). Auch bei der SG Laudert ist man nach dem 1:5 in Mörschbach in der Vorwoche um eine deutliche Leistungssteigerung bemüht. Spielertrainer Reyad David nimmt seine Mannschaft vor dem Duell mit dem Tabellenletzten aus Löf in die Pflicht. „Wir haben letzte Woche gemerkt, dass es mit 50 oder 60 Prozent nicht geht“, so David und auch wenn die Löfer Reserve ein anderes Kaliber als Mörschbach sei, „verlange ich von meiner Mannschaft schon ein anderes Gesicht, da wir einfach nicht gut waren“. Da spielt es für ihn auch keine Rolle, dass mit Marius Mohr eine Stütze in der Abwehr fehlen wird und die Einsätze von Tobias Palenberg und Max Oehl noch fraglich sind.

SG Urbar/Werlau – SSV Buchholz (So., 15 Uhr, in Werlau). Urbar grüßt vom Platz an der Sonne und hat als einziges Team noch keinen Punkt abgegeben, doch nach einer durchwachsenen Partie beim 4:3-Zittersieg bei Untermosel Kobern II gibt sich Trainer Torsten Schneider zurückhaltend. „Nach dem letzten Spiel will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen“, erklärt er. Für seine Mannschaft gelte es erst einmal, wieder in die Spur zu finden und die „Grundtugenden“ zu zeigen. Aktuell komme sein Team nicht so in den Rhythmus wie noch zu Saisonbeginn, doch eine gute Trainingswoche stimmt Schneider zuversichtlich. Eine Warnung spricht er dennoch aus, denn der Aufsteiger dürfe man keinesfalls unterschätzen, da dieser „immer für eine Überraschung gut“ sei.