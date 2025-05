Die Neiterser Reserve ist in die C-Klasse abgestiegen. In dieser müssen sie ihren Neuanfang ohne Noch-Trainer Fabian Held beginnen.

Die Noch-Bezirksliga-Reserve der SG Neitersen/Altenkirchen II ist in der Fußball-Kreisliga B1 abgestiegen. Aufgrund der tabellarischen Situation müssen die Neiterser für die C-Klasse planen. Auch personell läuft es bei der SG alles andere als rund. Immer wieder müssen Spieler aus den „Alten Herren“ aushelfen, damit die SG ein Team auf den Platz bringen kann. Trainer Fabian Held hat dem Verein seine Entscheidung mitgeteilt, dass er die SG nach nur einem Jahr wieder verlassen wird.

Held übernahm die Mannschaft letzten Sommer als A-Klassen-Absteiger. „Die dritte Mannschaft hat sich aufgelöst beziehungsweise ist mit unserer Zweiten fusioniert. Viele Spieler der Zweiten sind in die Erste gegangen. Das hat dazu geführt, dass viele Spieler, die letzte Saison noch in der dritten Mannschaft C-Klasse gespielt haben auf einmal B-Klasse spielen mussten. Für manche hat es einfach nicht gereicht, die dann während der Saison aufgehört oder den Verein verlassen haben“, erklärt der Noch-Trainer.

„Für die C-Klasse bin ich zu ambitioniert.“

Fabian Held, Trainer SG Neitersen II

Auch wegen diesem Faktor muss Neitersen für die C-Klasse planen. Dies war für Held der ausschlaggebende Punkt, den Verein nach der Saison zu verlassen. „In der C-Klasse sehe ich mich einfach nicht. Ich habe höhere Ansprüche an mich selbst. Für die C-Klasse bin ich zu ambitioniert. Ich möchte keine ’Hobbymannschaft’ betreuen“, begründet er seine Entscheidung.

Held will allerdings weiter als Trainer agieren. „Ich möchte gerne eine Mannschaft trainieren, die Bock auf Fußball hat und bei der man etwas entwickeln kann. Das ist bei einer zweiten Mannschaft in der C-Klasse schwer. Das wird meinen Ambitionen nicht gerecht. Das habe ich dem Verein vor drei Wochen mitgeteilt“, betont Held. So trennen sich die Wege von Held und der SG Neitersen/Altenkirchen II im Sommer.

Planungen für die C-Klasse laufen

„Wir stehen sportlich vor dem Ende einer schweren Saison“, erklärt Markus Schuster, der erste Vorsitzende der SG Neitersen/Altenkirchen. „Es wird schwierig, auf Dauer eine ambitionierte B-Klassen-Mannschaft zusammenzustellen, die auch oben mitspielt. Das war der Grund, warum Fabian im Sommer aufhört. Das ist auch völlig in Ordnung“, betont er. Aufgrund der tabellarischen und personellen Situation liefen schon vor dem besiegelten Abstieg nebenbei Planungen für die C-Klasse. „Wir gucken, ob es nicht mehr Sinn macht, eine Mannschaft für die C-Klasse aufzustellen. Es ist immer hart, neue Leute zu bekommen. Alles, was jetzt aus der Jugend rauskommt, brauchen wir in unserer ersten Mannschaft“, so Schuster.

Der Vorsitzende erklärt das Hauptproblem: „Die Prioritäten vieler liegen nicht mehr bei einem Sport, bei dem man andauernd da sein muss. Das ist das, was dem Fabian auch zu Schaffen gemacht hat. Man braucht Leute, die regelmäßig beim Training und bei den Spielen sind. Das konnte man mit der Mannschaft in dieser Saison nicht umsetzen.“ So wird die Reserve der Neiterser in der kommenden Spielzeit den Neuanfang in der C-Klasse starten müssen.