Am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 hat die SG Illerich/Landkern den ersten Saisonsieg eingefahren – und das überraschend im Derby gegen die SG Brohlbachtal. Während die SG Ahrtal weiterhin durch die Liga marschiert, gab Spitzenreiter SV Ulmen beim TuS Mayen II erstmals in dieser Saison Punkte ab.

SG Ahrtal Hönningen – SG Weiler/Boos 10:1 (5:0). Mit einer erneuten Galavorstellung hat die SG Ahrtal den nächsten Kantersieg eingefahren. Vor heimischem Publikum ließ die Mannschaft von Trainer Marcel Zimmermann den Gästen aus Weiler und Boos nicht den Hauch einer Chance, steht nach fünf Spielen bei einer perfekten Ausbeute von 15 Zählern und weist ein beeindruckendes Torverhältnis von 33:2 auf. „Wir freuen uns über den geglückten Saisonstart, die Punktausbeute und die vielen Tore, mit denen wir jetzt ins Topspiel gehen“, meinte Zimmermann vorausschauend auf das Aufeinandertreffen mit Spitzenreiter SV Ulmen (ein Spiel mehr) in der kommenden Woche. Demgegenüber vermutet Weilers Trainer Ewald Knechtges den kommenden Meister bereits gesehen zu haben. „Meine Mannschaft hat alles gegeben. Die SG Ahrtal ist so stark, dass wie diese Saison vermutlich keine Punkte abgeben werden“, so Knechtges. Torfolge: 1:0 Simon Jüngling (3.), 2:0 Casimir Böhle (11.), 3:0 Laurin Vitten (18.), 4:0, 5:0 Böhle (23., 38.), 6:0 Jüngling (49.), 6:1 Patrick Brathuhn-Möbius (59.), 7:1 Leon Wurst (68.), 8:1, 9:1 Böhle (79., Foulelfmeter, 88., Foulelfmeter), 10:1 Manuel Daniels (90.).

SG Illerich/Landkern – SG Brohlbachtal 3:2 (1:0). Ekstase pur beim Aufsteiger aus Illerich und Landkern. Ausgerechnet im Derby gegen die SG Brohlbachtal bescherte Maximilian Schneider mit seinem Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Hausherren den ersten Sieg in der B-Klasse. „Ich bin unfassbar stolz. Wir haben den Kampf von der ersten Minute angenommen und genau die Leidenschaft gezeigt, die es in einem Derby braucht. Wir sind enorm glücklich“, kommentierte Trainer Christopher Marx. Auf der anderen Seite ließ der Auftritt seiner Mannschaft Brohlbachtals Trainer Stephan Schikora nahezu fassungslos zurück: „So kann man sich nicht in einem normalen Spiel und erst recht nicht in einem Derby präsentieren. Die Niederlage ist absolut verdient.“ Torfolge: 1:0 Niklas Diensberg (9.), 1:1 Lukas Bergmaier (60.), 2:1 Maximilian Schneider (72.), 2:2 Bergmaier (73.), 3:2 Schneider (90.+6).

TuS Mayen II – SV Ulmen 2:2 (2:0). Lange Zeit hatte die Bezirksliga-Reserve aus Mayen den Spitzenreiter am Rande einer Niederlage. Ein Doppelpack von Leon Söhn in der ersten Halbzeit (20., 45.), der von einem durch Ulmens Richard Buks verschossenen Elfmeter (41.) eingerahmt wurde, brachte Mayen II in Front. Der Spitzenreiter zeigte daraufhin allerdings Comeback-Qualitäten und kam dank eines Eigentores von Samy Gualan Medina (65.) und eines Treffers von Tom Münstermann (78.) immerhin noch zu einem verdienten Punktgewinn. „In der ersten Halbzeit hatten wir ein wenig das Spielglück auf unserer Seite. Auch wenn die Tore am Ende in ihrer Entstehung sehr bitter waren, geht das Ergebnis in Ordnung“, befand Mayens Trainer Michael Brodam. „Für die Moral ist der Punkt äußerst wichtig. Wir mussten bis zur Pause schon dreimal verletzungsbedingt wechseln. Am Ende hatten vor allem die jungen Spieler maßgeblichen Anteil an unserem Comeback“, erklärte Ulmens Trainer Mario Sungen.

SG Hocheifel Adenau – FSG Vordereifel Kirchwald 0:3 (0:1). Auch im Eifel-Derby haben die Kirchwälder ihre starke Form unter Beweis gestellt. Rico Wagner aus der Distanz (29.), Dennis Fücks per Foulelfmeter (65.) und Luis Görgen (83.) sorgten für den vierten Saisonsieg der gänzlich noch ungeschlagenen Gäste. „Die erste Halbzeit war trotz viel Ballbesitz recht zäh. Nach der Pause sind wir sauberer geworden. Der Derbysieg fühlt sich gut an“, kommentierte Vordereifels Trainer Dirk Freudendahl. Hocheifel-Trainer Rainer Bauer gab sich als fairer Verlierer. „Der Gegner war uns in allen Belangen überlegen. Daher geht die Niederlage auch in der Höhe in Ordnung“, so Bauer.

SG Auderath/Alflen – SV Laubach II 0:4 (0:3). Beim Schlusslicht aus Auderath und Alflen gelang der Rheinlandliga-Reserve aus Laubach der bereits dritte Sieg in Serie. Marius Goebel (22.), Joshua Hoff (29.) und Lorenzo Nebeler (37.) brachten die Gäste schon vor der Pause auf die Siegerstraße. Die Entscheidung markierte nach dem Seitenwechsel schließlich Simon Göbel (61.). Zuvor war bei den Hausherren Jeremy Kohnen aufgrund einer Tätlichkeit (57.) vom Platz geflogen. „Wir freuen uns über den Auswärtssieg und die Null hinten. Viel mehr gibt es nicht zu sagen“, hielt sich Laubachs Trainer Wolfgang Bretz in seinem Statement kurz, während Auderaths Trainer Björn Laux nach der nächsten Pleite meinte: „Die Leistung war keinesfalls schlecht. Wir treffen leider weiterhin nicht das Tor. Dennoch hält die Mannschaft zusammen.“

SG Eifelhöhe Büchel – SG Maifeld-Elztal II 1:1 (1:0). Absolut leistungsgerecht haben sich die SG Eifelhöhe und die Kombinierten vom Maifeld zum Abschluss des Spieltages mit einem Remis voneinander getrennt. Die Hausherren hatten in den ersten 45 Minuten leichte Vorteile und gingen folgerichtig durch Yannik Rink (34.) in Führung. Der zweite Durchgang gehörte eher den Gästen, die mit einem sehenswerten Distanzschuss von Leon Günther (73.) ausgleichen konnten. „Wir haben den Negativtrend der letzten Wochen gestoppt. Insgesamt war es kein sonderlich ansehnliches Spiel“, sagte Eifelhöhe-Trainer Tobias Stephan. „Für uns war es ein Schritt nach vorne. Die Mannschaft hat sich in den Punkt mit viel Einsatz verdient“, meinte Maifeld-Elztals Trainer Jan Müller.