Während sich die SG Landskrone Heimersheim II über den ersten Sieg in der Kreisliga B 7 freute, muss der FC Rojava Neuwied weiter auf den ersten Punktgewinn warten.

Die SG Landskrone Heimersheim II hat sich im Aufsteigerduell mit dem FC Rojava Neuwied die ersten Punkte in der Fußball-Kreisliga B 7 gesichert. Mit 3:0 (0:0) konnte die Elf von Trainer Jörg Rohleder auf dem Hartplatz in Block das Nachholspiel gewinnen. Die Neuwieder bleiben nach zwei Partien noch ohne Punkt und eigenen Torerfolg. Marc Heimermann besorgte das 1:0 in der 78. Minute. Mohamad Sido sorgte per Doppelschlag (87., 90.+2) für die Entscheidung. Am Sonntag sind beide Teams bereits wieder gefordert. Neuwied empfängt die SG Niederzissen/Wehr (15 Uhr). Heimersheim II tritt bei der Grafschafter SG an (14.30 Uhr).

„Meiner Meinung nach waren wir die dominantere Mannschaft, wurden aber spät bestraft. Wären wir in Führung gegangen, hätten wir dieses Spiel auch nicht verloren. Die nächste Chance zu Hause kommt am Sonntag. Natürlich ist Phase schwierig, aber wir glauben an uns und wollen mit den ersten Punkten endlich in der Liga ankommen“, erklärt Rojava-Coach Raif Allak.