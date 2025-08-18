Immerhin ein Sextett hat in der Fußball-Kreisliga B5 am Wochenende seine weiße Weste gewahrt. In diesem Kreis tummeln sich unter anderem Fast-Absteiger SG Nievern sowie die Reserven der SG Altendiez und der SG Rheinhöhen.

Nachdem zum Runden-Auftakt in der Fußball-Kreisliga B5 ausschließlich Heimsiege zu verzeichnen waren, lief es am zweiten Spieltag anders. Gleich sechsmal entführten die Gastmannschaften die drei Punkte aus der Fremde.

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – SG Elbert/Horbach II 6:1 (5:0). Nach zwei bitteren Niederlagen fanden die Flecker wieder in die Erfolgsspur. „Die Jungs haben eine super Reaktion gezeigt und den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Die erste Halbzeit war richtig cool“, war Trainer Jan Noppe begeistert vom Auftritt seiner Blauen. „Obwohl der Spielfluss in der zweiten Halbzeit verloren ging, hätten wir noch mehr Tore erzielen müssen“, so Noppe. Schiedsrichter: Andreas Kappesser. Tore: 1:0 Eigentor (11.), 2:0 Louis Junglas (15.), 3:0 Simon Kaiser (33.), 4:0, 5:0 beide Benjamin Schaffner (41., 43.), 6:0 Marlon Herrmann (50.), 6:1 Finn Holzkämper (71.). Zuschauer: 40.

„Wir haben uns trotz des Plus an Chancen nicht belohnt.“

SG Mühlbachtals Trainer Rolf Bruchhäuser nach der 1:3-Heimniederlage gegen die SG Rheinhöhen.

SG Mühlbachtal II - SG Rheinhöhen II 1:3 (0:1). Die Partie im Miehlener Ehrlich war lange offen. Erst in der Schlussphase nutzten die Kombinierten aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath die sich bietenden Räume. Wie es wohl gelaufen wäre, wenn Mühlbachtals Karlo Stjepanovic früh den Elfmeter gegen Max Rosenbach verwandelt hätte (25.)? „Auch wenn wir nach dem 1:0 zunächst das Heft zu sehr aus der Hand gegeben haben, gab’s in der 2. Halbzeit dann deutlich besseren Zugriff, ohne letztlich spielerisch zu überzeugen“, bilanzierte Rheinhöhens Trainer Marco Müller den Kick. Kollege Rolf Bruchhäuser haderte: „Wir haben uns trotz des Plus an Chancen nicht belohnt.“ Schiedsrichter: Maximilian Kaiser. Tore: 0:1 Sven Klein (18.), 0:2 Niklas Maak (74.), 0:3 Michael Roll (77.), 1:3 Maximilian Krug (88.). Zuschauer: 60.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II – SG Altendiez/Gückingen II 3:5 (2:3). Nach einem Torfestival hatten die Gäste in Bornich das bessere Ende für sich. „Wir waren stark ersatzgeschwächt. Leider war der Gegner nicht zu einer Verlegung bereit. Wir haben kämpferisch überzeugt, mit etwas mehr Glück kann das Spiel auch anders ausgehen. Wir können auf dieser Leistung aufbauen“, so BoReiBo-Coach Philipp Itzel. „Die gute kämpferische Leistung unserer Mannschaft wurde mit einem wichtigen Dreier belohnt. Aufgrund der Vielzahl an Chancen ist der Sieg verdient“, resümierte AG-Coach Marcel Heibel. Schiedsrichter: Joel Macziek. Tore: 0:1, 0:2 beide Timothy Mende (3., 5.), 1:2 Patrick Dillenberger (33.), 2:2 Yannik Kreußler (35.), 2:3, 2:4 beide Paul Doss (42., Nachschuss Elfmeter, 75.), 2:5 Finn Schmidt (80.), 3:5 Marius Kunz (90.+1). Besonderheit: Timothy Mende (SG AG) schießt Elfmeter ans Lattenkreuz (31.). Zuschauer: 30.

Solch einen Fehler hatte Welterods Coach Karl Stern noch nie gesehen

FSV Welterod – SG Nievern/Arzbach 1:3 (0:1). Nachdem der Gast nur schleppend in die Partie gekommen war, kam das Team auf Touren. „Wir haben dann das Geschehen souverän kontrolliert. Das Ergebnis geht in Ordnung“, so SG-Trainer Michael Reibel. FSV-Coach Karl Stern monierte vor dem 0:1 einen Fehler, den er so vorher noch nie gesehen hatte. „Vom Rückstand haben wir uns nicht mehr erholt“, sagte der Wiesbadener, der der SG ein dickes Kompliment zollte. Schiedsrichter: Christian Meinecke. Tore: 0:1 Manuel Richter (39.), 0:2 René Lauterbach (56.), 0:3 Philipp Hausch (87.), 1:3 Daniel Pereira Vieira (90+2). Zuschauer: 50.

TuS Niederneisen – SG Aar-Einrich 1:3 (1:2). „Nach der Führung haben wir den Faden verloren“, so TuS-Abteilungsleiter Alexander Nachreiner. „In der zweiten Halbzeit glückte uns dann nicht mehr viel.“ Erst allmählich kamen die Kombinierten besser ins Spiel und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Ein Pfostentreffer Sascha Wölls (44.) rundete den ersten Durchgang ab. „Niederneisens Torhüter verhinderte einen noch höheren Sieg“, lobte SG-Trainer Andreas Weyl. Schiedsrichter: Karl Sahm. Tore: 1:0 Ewald Viehmann (15.), 1:1 Sascha Wöll (32.), 1:2, 1:3 beide Jan Schuldheis (39., 50.). Zuschauer: 100.

TuS Singhofen – Spfr Bad Ems 0:1 (0:0). „Wir waren besser, haben aber trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen die Tore nicht gemacht. Das Spiel hätte bereits zur Halbzeit entschieden sein müssen“, fasste Spfr-Trainer Süleyman Düzce das Geschehen zusammen. So scheiterten Paul Frank (14.) und Savas Düzce (17.) am Gestänge. „Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht geschafft, mit der notwendigen Ruhe und Sicherheit herauszuspielen. In der zweiten Halbzeit gelang es uns mehr Akzente nach vorne zu setzen. Leider haben wir es verpasst, aus unseren Chancen ein Tor zu erzielen“, trauerte TuS-Trainer Nino Eifler den vergebenen Gelegenheiten hinterher. Schiedsrichter: Volker Diede. Tor: 0:1 John Ziegert (74., Freistoß). Zuschauer: 70.

TuS Weinähr – TuS Nassau 0:2 (0:0). Im prestigeträchtigen Duell setzte sich der Favorit von der Lahn erst in der Nachspielzeit durch. „Unsere Jungs haben in der ersten Halbzeit eine starke Defensivleistung geboten, in der zweiten Halbzeit war das Spiel über weite Strecken offen. Am Ende war leider das Glück nicht auf unserer Seite“, bilanzierte Weinährs Trainer Luca Kunkler. Ein Freistoß Niklas Justis klatschte kurz nach dem Rückstand an die Latte. „Es war das erwartet schwere Spiel. Wir vergaben zwei, drei Hochkaräter, mit denen wir früh Ruhe ins Spiel hätten bringen können. Kurz vor Schluss haben wir uns noch belohnt und verdient die Punkte mitgenommen“, blickte Christian Thisse-Gemmer auf das Derby zurück. Schiedsrichter: Denis Engel. Tore: 0:1 Ihor Cherkalin (90.+1), 0:2 Noel Tschiersch (90.+6). Zuschauer: 135.