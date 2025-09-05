Für die B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied steht bereits der fünfte Spieltag an. Einige Teams haben noch harte 90 (und mehr) Minuten in den Knochen, wurde unter der Woche doch das Achtelfinale im Kreispokal Ww/Wied ausgespielt.

Kreisliga B1

Mit 14 Gegentreffern stellt die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II die löchrigste Abwehr der Liga und muss im Auswärtsspiel bei der DJK Friesenhagen den Laden dicht bekommen (So., 15 Uhr).

Kreisliga B3

Lange genug musste der TuS Asbach II warten, doch nun steht am fünften Spieltag endlich das erste Heimspiel an für die Bezirksliga-Reserve. Zu Gast sind die Kickers Westerwald Buchholz (So., 12 Uhr). Der SV Windhagen II trifft auf die SG Neuwied, die nach der überraschenden 0:4-Pleite gegen Linz II mit gehörig Wut im Bauch antreten wird (So., 12 Uhr). Mit dem vierten Sieg im fünften Spiel will der CSV Neuwied, der am Mittwoch im Pokal nach einem 1:4 gegen Niederbieber die Segel streichen musste, gegen die SG St. Katharinen/Vettelschoß II den guten Saisonstart veredeln (So., 13 Uhr, in Feldkirchen).

Das Kellerduell steigt in Erpel, wo mit dem FV Rot-Weiß Erpel und dem SV Melsbach die einzigen noch sieglosen Teams aufeinandertreffen (So., 14.30 Uhr). Aufsteiger gegen Aufsteiger heißt es am Kaiserberg, wo der VfB Linz II nach drei Siegen in Folge mit einer breiten Brust die zweite Mannschaft des SV Rheinbreitbach empfängt (So., 15 Uhr).

Kreisliga B4

Die vier Teams aus dem Kreis Neuwied haben alle Heimrecht. Die SG Maischeid/Thalhausen möchte gegen den noch punktlosen SV Niederwerth II auch ihr drittes Heimspiel gewinnen (So., 14.30 Uhr, in Thalhausen). Unter der Woche war Thalhausen bei der 3:8-Niederlage im Pokal gegen Oberlahr chancenlos. Die Oberliga-Reserve des FV Engers will nach dem 0:1 gegen Höhr-Grenzhausen II bei ihrem ersten Heimauftritt in der Liga und dem 0:3 gegen den SV Roßbach/Verscheid im Pokalwettbewerb nun gegen den A-Liga-Absteiger SG Haiderbach/Sessenbach diesmal Grund zum Jubeln haben (So., 15 Uhr).

„Wir befinden uns das erste Mal in meiner Amtszeit in einer schwierigen Situation. Es gilt nun den absoluten Fehlstart aufzuarbeiten und gemeinsam wieder nach vorne zu schauen.“

Mario Strnad, Trainer der SG Grenzbachtal

„Wir befinden uns das erste Mal in meiner Amtszeit in einer schwierigen Situation. Es gilt nun den absoluten Fehlstart aufzuarbeiten und gemeinsam wieder nach vorne zu schauen“, hofft Mario Strnad, der Trainer der SG Grenzbachtal Roßbach/Mündersbach/Marienhausen gegen den FC Kosova Montabaur II auf den ersten Heimsieg (So., 15 Uhr, in Roßbach). Die Gäste schieden am Mittwoch im Pokal dramatisch aus: Der Aufsteiger führte gegen den amtierenden A-Liga-Meister SG Hundsangen II lange, ehe zwei Gegentore in der Nachspielzeit zu einer 2:3-Niederlage führten. Die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach/Wienau marschiert an der Tabellenspitze vorneweg und hat gegen die SG Augst Eitelborn/Neuhäusel/Hillscheid II den fünften Sieg fest eingeplant (So., 15.15 Uhr, in Raubach).

Kreisliga B7

Das Schlusslicht FC Rojava Neuwied hat gegen den Tabellenführer DJK Kruft/Kretz nichts zu verlieren und wird nach dem 1:8 gegen Walporzheim bestrebt sein, das Ergebnis im Rahmen zu halten (So., 15 Uhr, in Block).