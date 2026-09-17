Vier Niederlagen musste Erpel zuletzt gegen Asbach II verdauen, kassierte dabei 3:13 Tore. Ob diese Serie endet? Zum Weinfest-Auftakt käme das sehr gelegen. Doch nicht nur dort ist Spannung garantiert, auch die anderen B-Liga-Spiele haben es in sich.

Am Wochenende steht für die Neuwieder Teams in den Fußball-Kreisligen B der siebte Spieltag auf dem Programm.

Nach der enttäuschenden 1:3-Heimniederlage gegen die SG Niedererbach/Niederhausen steht für die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis II nun das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenfünften SG Harbach/Offhausen-Herkersdorf auf dem Hartplatz in Offhausen an (So.