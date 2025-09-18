Platzt Knoten beim Weinfest? Erpel hat mit dem CSV ein Spitzenteam vor der Brust Daniel Korzilius 18.09.2025, 11:02 Uhr

i Während der SV Rheinbreitbach II (in Rot) ein freies Wochenende genießen darf, muss sich der FV Erpel (in Grün) gegen Spitzenteam CSV Neuwied ordentlich ins Zeug legen, um zum Weinfest vielleicht den ersten Saisonsieg in der B3 servierien zu können. Heinz-Werner Lamberz

Vor dem siebten Spieltag zeichnen sich in den B-Klassen bereits einige Trend ab. In den beiden dem Kreis Westerwald/Wied zugeordneten Staffeln 3 und 4 setzen sich an der Spitze kleine Gruppen vom Rest des Feldes ab.

Bereits am Freitagabend geht es für einige B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied um Punkte. Sowohl in Erpel als auch in Thalhausen haben die Gastgeber aber schwere Aufgaben zu lösen. Kreisliga B1 Im Kellerduell tritt der Tabellenvorletzte SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II beim Schlusslicht SG Niederhausen an und will seine Negativserie von vier Niederlagen (1:21 Tore) beenden.







