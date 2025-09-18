Vor dem siebten Spieltag zeichnen sich in den B-Klassen bereits einige Trend ab. In den beiden dem Kreis Westerwald/Wied zugeordneten Staffeln 3 und 4 setzen sich an der Spitze kleine Gruppen vom Rest des Feldes ab.
Lesezeit 2 Minuten
Bereits am Freitagabend geht es für einige B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied um Punkte. Sowohl in Erpel als auch in Thalhausen haben die Gastgeber aber schwere Aufgaben zu lösen. Kreisliga B1Im Kellerduell tritt der Tabellenvorletzte SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II beim Schlusslicht SG Niederhausen an und will seine Negativserie von vier Niederlagen (1:21 Tore) beenden.