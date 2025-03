In den drei B-Klassen,. in denen Mannschaften aus dem Kreis Neuwied vertreten sind, steht der 18. Spieltag auf dem Plan.

In der Kreisliga B4 geht es bereits am Freitagabend zur Sache. Das Gros der Spiele für die B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied folgt am Sonntag.

Kreisliga B2

Mit 17 Treffern führt Philipp Radermacher von der SG Grenzbachtal Marienhausen/Roßbach/Mündersbach die Torschützenliste der B2 an und möchte auch im Auswärtsspiel bei der SG Guckheim II (So., 13 Uhr) treffen. Das Hinspiel gewannen die Grenzbachtaler mit 9:1.

Kreisliga B3

Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II kann in den beiden Heimspielen gegen den SV Windhagen II (So., 12.45 Uhr, in Berod) und eine Woche später gegen Erpel den Grundstein zum Klassenverbleib legen. Bevor es zum Derby der ersten Mannschaften in der Kreisliga A kommt, bestreiten die Reserveteams der SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach und der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth das Vorspiel und wollen beide die ersten Punkte nach der Winterpause einfahren (So., 12.45 Uhr, in Urbach-Dernbach).

Die SG Vettelschoß/St. Katharinen II konnte das spielfreie Wochenende nutzen, um die 4:6-Heimniederlage gegen Rengsdorf aufzuarbeiten und es nun gegen den Tabellenführer besser zu machen. Der SV Rheinbreitbach hat im Jahr 2025 noch eine blütenweiße Weste nach drei Siegen mit 13:0 Toren (So., 13 Uhr, in Vettelschoß). Da der SV Güllesheim seine Mannschaft vorzeitig vom Spielbetrieb zurückgezogen hat und somit erster Absteiger ist, muss nur noch eine weitere Mannschaft den Gang in die Kreisliga C antreten. Aktuell würde es den FV Rot-Weiß Erpel treffen, der im Heimspiel gegen die SG Thalhausen/Maischeid auf die ersten Rückrundenpunkte hofft (So., 14.30 Uhr).

Als einzige Mannschaft der Liga haben die Kickers Westerwald Buchholz ihre beiden spielfreien Runden in der Rückrunde schon hinter sich und daher erst 13 Spiele absolviert. Gegen den Tabellenzweiten SSV Weyerbusch wollen die Kickers wie schon beim 2:1 im Hinspiel erneut für eine Überraschung sorgen (So., 14.30 Uhr, in Buchholz).

Kreisliga B4

Nach zwei Niederlagen ohne eigenen Torerfolg (0:13 Tore) will der SSV Heimbach-Weis es im Kellerduell beim SV Ruitsch-Kerben wieder krachen lassen wie beim 9:3-Erfolg im Hinspiel (Fr., 20 Uhr). Der VfL Wied Niederbieber stellt mit 20 Gegentoren die beste Defensive der B4. Im Heimspiel gegen den SV Melsbach soll beim Tabellenzweiten auch im dritten Spiel nach der Winterpause die Null stehen (So., 14.30 Uhr). Dem Spitzenreiter VfL Oberbieber wird es recht sein, dass der Rasenplatz in Hausen nicht bespielbar ist und die Partie beim TuS Hausen daher auf dem Kunstrasenplatz in Alzheim ausgetragen wird (So., 15 Uhr).

Die SG Neuwied bestreitet auch ihr drittes Spiel im Jahr 2025 zu Hause und möchte gegen die Sportfreunde Miesenheim den dritten Sieg einfahren (So., 15 Uhr). Von einem Heimvorteil kann im Verfolgerduell zwischen der SG Feldkirchen/Hüllenberg und dem CSV Neuwied keine Rede sein, da beide Mannschaften den Kunstrasen in Feldkirchen als Heimstätte nutzen (So., 15 Uhr). Der FV Engers II hat sich in der Rückrunde bislang schadlos gehalten und möchte gegen die SG Maifeld-Elztal II auch das fünfte Spiel der Rückrunde gewinnen (So., 15.30 Uhr).