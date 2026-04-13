Später Ausgleich gegen Nauort Ergüzel sichert Ebernhahn Punkt gegen Team der Stunde Leon Böckling, Max Buchmayer 13.04.2026, 11:14 Uhr

i Der spielende Abteilungsleiter Tobias Kuch (links) erkämpfte mit dem FSV Ebernhahn ein Remis gegen die zuletzt dreimal siegreiche SG Nauort/Ransbach um Daniel Edelmann und Spielertrainer Andreas Hundhammer. Andreas Hergenhahn

Aus der Abstiegszone hat sich die SG Nauort in der Kreisliga B4 inzwischen bis auf Rang neun vorgearbeitet und sich jetzt auch an der Reserve der SF Höhr-Grenzhausen vorbeigeschoben. Ansonsten gab es aber keine Bewegung in der Tabelle.

Die SG Nauort/Ransbach bleibt in der Kreisliga B4 im Jahr 2026 ungeschlagen, musste sich nach drei Siegen in Folge aber mit einem Punkt zufriedengeben. In Ebernhahn kassierte die Hundhammer-Elf spät den Ausgleich. Die SG Haiderbach freute sich nach einem Remis und zwei Niederlagen über den ersten Sieg nach der Winterpause.







Artikel teilen

Artikel teilen