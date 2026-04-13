Aus der Abstiegszone hat sich die SG Nauort in der Kreisliga B4 inzwischen bis auf Rang neun vorgearbeitet und sich jetzt auch an der Reserve der SF Höhr-Grenzhausen vorbeigeschoben. Ansonsten gab es aber keine Bewegung in der Tabelle.
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Die SG Nauort/Ransbach bleibt in der Kreisliga B4 im Jahr 2026 ungeschlagen, musste sich nach drei Siegen in Folge aber mit einem Punkt zufriedengeben. In Ebernhahn kassierte die Hundhammer-Elf spät den Ausgleich. Die SG Haiderbach freute sich nach einem Remis und zwei Niederlagen über den ersten Sieg nach der Winterpause.