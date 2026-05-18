Kreisliga B1: 25. Spieltag Entscheidung um den Abstieg fällt am letzten Spieltag Günter Gerhardt 18.05.2026, 09:25 Uhr

i Die SG Harbach (in Rot) und der FSV Kroppach (in Blau) schenkten sich auf dem schwer zu bespielenden Platz nichts. Manfred Böhmer/balu. Manfred Böhmer

Die SG Herdorf und die DJK Friesenhagen haben in ihren letzten Heimspielen noch mal deutlich gemacht, warum sie auf Platz eins und zwei stehen. Im Tabellenkeller könnte es vor dem letzten Spieltag kaum spannender sein.

Der Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga B1 bleibt weiter dramatisch. Dadurch, dass alle vier Teams, die noch um den Klassenverbleib kämpfen, punkteten, fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag. SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II – SG Müschenbach/Hachenburg II 10:2 (4:1).







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