Die SG Herdorf und die DJK Friesenhagen haben in ihren letzten Heimspielen noch mal deutlich gemacht, warum sie auf Platz eins und zwei stehen. Im Tabellenkeller könnte es vor dem letzten Spieltag kaum spannender sein.
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Der Abstiegskampf in der Fußball-Kreisliga B1 bleibt weiter dramatisch. Dadurch, dass alle vier Teams, die noch um den Klassenverbleib kämpfen, punkteten, fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag.SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II – SG Müschenbach/Hachenburg II 10:2 (4:1).