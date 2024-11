Henry Greiner trifft Engerser Reserve siegt 1:0 in Ruitsch Jan Müller 21.11.2024, 14:50 Uhr

i Der Ball ruht, die Winterpause hat in der Fußball-Kreisliga B 4 begonnen. dpa

Zum letzten Mal wurde in der Kreisliga B 4 gespielt: Der SV Ruitsch-Kerben überwintert nach dem 0:1 gegen den FV Engers II auf dem letzten Tabellenplatz.

Am Mittwochabend ist in der Fußball-Kreislig B 4 zum letzten Mal der Ball gerollt. Der SV Ruitsch-Kerben musste sich auf dem heimischen Hartplatz dem Favoriten FV Engers II knapp mit 0:1 (0:0) geschlagen geben und überwintert somit am Tabellenende. Der Gast aus Neuwied, der den Jahreswechsel auf Rang drei erleben wird, hatte im Aufsteigerduell jedoch deutlich mehr Mühe als erwartet und konnte den Dreier erst durch einen späten Treffer von Henry ...

