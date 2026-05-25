Entscheidungsspiel um Platz 2 Engers II und Mülhofen gehen in die Verlängerung Leon Böckling, Max Buchmayer 25.05.2026, 10:49 Uhr

i Das denkwürdige 9:4 bei der SG Maischeid war noch nicht das Ende der Saison für den FV Engers II (in Grün): Die Oberliga-Reserve vom Wasserturm tritt noch zum Entscheidungsspiel um Platz zwei in der Kreisliga B4 gegen Nachbar TV Mülhofen an. Jörg Niebergall

Die Saison in der Kreisliga B4 geht in die Verlängerung: Die Nachbarn Mülhofen und Engers II spielen noch um Platz zwei hinter Meister Puderbach. Wann und wo das Entscheidungsspiel um Plaz zwei über die Bühne geht, steht jetzt auch fest.

Wer begleitet Meister SG Puderbach als Aufsteiger in die Kreisliga A? Die Entscheidung fällt am Sonntag, 14.30 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz in Nauort, wo die auch nach dem letzten Spieltag punktgleichen Nachbarn TV Mülhofen und FV Engers II zum Entscheidungsspiel um Platz zwei in der Kreisliga B4 antreten.







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