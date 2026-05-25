Die Saison in der Kreisliga B4 geht in die Verlängerung: Die Nachbarn Mülhofen und Engers II spielen noch um Platz zwei hinter Meister Puderbach. Wann und wo das Entscheidungsspiel um Plaz zwei über die Bühne geht, steht jetzt auch fest.
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Wer begleitet Meister SG Puderbach als Aufsteiger in die Kreisliga A? Die Entscheidung fällt am Sonntag, 14.30 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz in Nauort, wo die auch nach dem letzten Spieltag punktgleichen Nachbarn TV Mülhofen und FV Engers II zum Entscheidungsspiel um Platz zwei in der Kreisliga B4 antreten.