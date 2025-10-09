Mehr Derby geht nicht Engers II fährt nur 800 Meter zum Auswärtsspiel Daniel Korzilius 09.10.2025, 11:41 Uhr

i Spitzenspiel 800 Meter vom heimischem Wasserturm entfernt: Thorsten Gollnow freut sich auf das Auswärtsspiel mit seinem FV Engers II beim noch ungeschlagenen TV Mülhofen. Jörg Niebergall

Die Reform des Spielbetriebs hat so manche Klasse auf den Kopf gestellt und einige Derbys gekostet. Das Duell zwischen dem TV Mülhofen und dem FV Engers II hätte es früher nicht gegeben, obwohl nur wenige Hundert Meter zwischen den Plätzen liegen.

Spannende Duelle in den heimischen Fußball-Kreisligen B: Der FV Engers II fordert im Derby und Topspiel der B3 den ungeschlagenen Tabellenführer TV Mülhofen heraus. In der B7 ist das punktlose Schlusslicht FC Rojava Neuwied spielfrei. Kreisliga B1Nach dem 3:0-Erfolg beim TuS Bitzen möchte die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II bei der punktgleichen SG Harbach nachlegen und den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern (Fr., ...







